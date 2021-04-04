Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Takımın yeni lideri belli oldu
Teknik direktör Erol Bulut'un ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu yönetiminde sarı-lacivertli ekip Denizlispor maçı hazırlığına devam ediyor. Kritik karşılaşma öncesi kafasındaki 11'i kurmaya çalışan Emre Belözoğlu'nun flaş bir karar alarak takımın liderliğini bir isme vermeyi planladığı öğrenildi. İşte detaylar...
04.04.2021 11:51
- Son Güncelleme: 04.04.2021 11:51
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi Emre Belözoğlu'ndan karar! Takımın yeni lideri... (Fb haberleri)
Belözoğlu yeni sistemde temaslı oyunun yanı sıra pas oyununu da sahaya yansıtmak istiyor.
Bu çerçevede koşan, mücadele eden ve aynı zamanda topu iyi kullanan isimler ön plana çıkacak.
Bu isimlerin başında da Mert Hakan Yandaş geliyor. Emre Belözoğlu sezon başında sportif direktörlük yaparken Mert Hakan'ın transferinde önemli rol oynadı.
Galatasaray'a transfer olmak üzereyken 25 yaşındaki orta sahayı Fenerbahçe'ye kazandırdı. İkili arasındaki ilişki de oldukça iyi.