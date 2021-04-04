Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Takımın yeni lideri belli oldu

Teknik direktör Erol Bulut'un ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu yönetiminde sarı-lacivertli ekip Denizlispor maçı hazırlığına devam ediyor. Kritik karşılaşma öncesi kafasındaki 11'i kurmaya çalışan Emre Belözoğlu'nun flaş bir karar alarak takımın liderliğini bir isme vermeyi planladığı öğrenildi. İşte detaylar...

04.04.2021 11:51 - Son Güncelleme: 04.04.2021 11:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





