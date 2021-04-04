Hatayspor - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum: Galatasaray'ın şampiyonluk şansı...
Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışına adeta havlu attı. Karşılaşmada hiçbir varlık gösteremeyen sarı-kırmızılı ekip eleştiri oklarının hedefi olurken, teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri de tartışma konusu oldu. Maçın ardından usta isimler karşılaşmayı yorumladı. İşte o yazılar...
BÜLENT TİMURLENK - BİR TEK TARİH YETMEZ
Hatayspor ikinci golü bulduğunda Galatasaray rakip ceza sahasında iki kez topla buluşmuş, şampiyonluk yolunda mutlak kazanması gereken maçın ilk yarısında sahadaki her oyuncu ne yaptığını bilmez haldeydi. Bu sezon geriye düştüğü hiçbir maçı çeviremeyen Fatih Terim'in takımı karşısında ilk golü attığı 12 karşılaşmanın 11'ini kazanan Hatayspor, farkı ikiye çıkardığında Galatasaray için maç bitmemişti; ama sahadaki görüntü sezon finali dedirtiyordu.
İki stoperin yokluğunda da Ozornwafor şans bulamazken, Gedson Fernandes ile defans göbeğinde başlayan Galatasaray'da oyun nasıl kurulacak, hücum nasıl yapılacak hepsi soru işareti idi. Üç değişikliğin olduğu sezonlarda takımları kötü oynayan teknik adamlar "Elimde olsa 11'ini de değiştirirdim" derlerdi. Terim dün ikinci yarıya 4 değişiklikle başladı, imkanı olsa 10 adam değiştirirdi.
İKİNCİLİK İÇİN YARIŞIR!
G.Saray'ın kimyası sıfır... Fiziği sıfır... Psikolojisi sıfır... Felsefesi de sıfır. Ligin ilk yarısında Fernando Muslera'sız kalesinde 18 maçta 16 gol gören takım, son iki maçta 7 topu filelerinden çıkardı. Elde bu kadar sıfır varken tarihinizin 10 olması kalan haftalarda şampiyonluk matematiğinden geçer not alacağınız manasına gelmiyor. Sarı-kırmızılı takımın bundan sonraki yarışı sanıyorum Fenerbahçe ile ikincilik için olacak.
SERKAN KORKMAZ - SEZON BİTİGEN
İrfan Can'ın düğünü gerek milli takıma, gerekse Galatasaray'a pahalıya patladı. Terim dahil zaten hayli eksik olan takıma o son iki Covid dokunuşu (Taylan ve Emre Kılınç) son darbeyi vurmuştu. Bu sezonun flaş ismi Boupendza'nın son Covid-19 testi negatif olmasına rağmen, 10 günlük karantina süreci dolmadığı için oynatılmaması dahi, maçın favorisinin Hatayspor olduğu gerçeğini değiştirmemişti doğrusu. Sahi, meraktan soruyorum; bu maçın bahis oranlarında Galatasaray'ın açık ara favori görünüyor olmasının tek bir geçerli sebebi varsa, biri bana söyleyebilir mi? Bahis oynayanlar için kaçırılmaz bir fırsattı doğrusu.