Hatayspor - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum: Galatasaray'ın şampiyonluk şansı...

SERKAN KORKMAZ - SEZON BİTİGEN

İrfan Can'ın düğünü gerek milli takıma, gerekse Galatasaray'a pahalıya patladı. Terim dahil zaten hayli eksik olan takıma o son iki Covid dokunuşu (Taylan ve Emre Kılınç) son darbeyi vurmuştu. Bu sezonun flaş ismi Boupendza'nın son Covid-19 testi negatif olmasına rağmen, 10 günlük karantina süreci dolmadığı için oynatılmaması dahi, maçın favorisinin Hatayspor olduğu gerçeğini değiştirmemişti doğrusu. Sahi, meraktan soruyorum; bu maçın bahis oranlarında Galatasaray'ın açık ara favori görünüyor olmasının tek bir geçerli sebebi varsa, biri bana söyleyebilir mi? Bahis oynayanlar için kaçırılmaz bir fırsattı doğrusu.