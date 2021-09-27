Hatayspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu sonrası hakemlere sert tepki: VAR nasıl görmez!
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi. Spor yazarları, karşılaşmada ve sonrasında büyük tartışmalara neden olan Kim Min Jae'nin penaltı pozisyonu ve Pereira'nın tercihlerini değerlendirdi. İşte spor yazarlarının Hatayspor-Fenerbahçe maçı yorumları.
EMRE BOL - KEÇİLERİ KAÇIRMAYIN!
Meşhur keçi hikayesini bilirsiniz. İki keçi köprünün üzerinde karşılaşmış, "Sen mi geçeceksin, ben mi geçeceğim?" derken ikisi birden suya düşmüş, boğulmuş! Son sözleri, "Keşke bu kadar inatçı olmasaydık" olmuş. Fenerbahçe'nin de iki keçisi var. Biri Pereira diğeri Valencia. Valencia şu andaki durumuyla bu takımda banko oynar. Hem de 90 dakika oynar.
Maçın başında Pereira'nın Hatayspor'u iyi çalıştığını söylemek gerek. Hazırlık paslarıyla çıkan Hatay ekibine yapılan yüksek pres onların sürekli hata yapmasına neden oldu. Sarı-lacivertliler kapılan toplarla önemli pozisyonlar yakaladı. Rakibi bu kadar iyi çalıştı dediğimiz Pereira öyle tuhaf oyuncu değişiklikleri yaptı ki neredeyse maç gidiyordu.
Neyseki artık 5 değişiklik hakkı var! Malum penaltı olduğu iddia edilen pozisyon bence penaltı değil. Kim'in kafasından destek eline giden top yeni kurallara göre penaltı olarak değerlendirilmiyor. Zaten VAR hakemi çağırmaya bile gerek görmedi. Muhtemelen söz konusu Fenerbahçe olduğu için sakız gibi çiğnenecek bu pozisyon. Lakin kimse boş yere gaza gelmesin. Hatay'dan alınan puan bana göre çok değerli. Zira gerçekten çok iyi bir takım.
GÜRCAN BİLGİÇ - MESAJ DOLU MAÇ
İlk 11 açıklandığında 25 yaşın altında yedi oyuncu ile sahadaydı Fenerbahçe. Gustavo ile Valencia'nın yönetiminde, koşan, mücadeleden sakınmayan, maçı yüzde yüz yaşayan genç bir kadro vardı sahada. 70'e kadar "tıkır- tıkır" işleyen sistemle oynadılar. Rakibe topu vermek, Pereira'nın en çok istediği şey. Dört maçtır kazanarak gelen Hatayspor'un, karşılaşmayı kazanmak için risk alacağı tahmin etmiş gibiydi.