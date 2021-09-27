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Haberler Spor Hatayspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu sonrası hakemlere sert tepki: VAR nasıl görmez!

Hatayspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu sonrası hakemlere sert tepki: VAR nasıl görmez!

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi. Spor yazarları, karşılaşmada ve sonrasında büyük tartışmalara neden olan Kim Min Jae'nin penaltı pozisyonu ve Pereira'nın tercihlerini değerlendirdi. İşte spor yazarlarının Hatayspor-Fenerbahçe maçı yorumları.

27.09.2021 10:06 - Son Güncelleme: 27.09.2021 10:06
Hatayspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu sonrası hakemlere sert tepki: VAR nasıl görmez!

EMRE BOL - KEÇİLERİ KAÇIRMAYIN!

Meşhur keçi hikayesini bilirsiniz. İki keçi köprünün üzerinde karşılaşmış, "Sen mi geçeceksin, ben mi geçeceğim?" derken ikisi birden suya düşmüş, boğulmuş! Son sözleri, "Keşke bu kadar inatçı olmasaydık" olmuş. Fenerbahçe'nin de iki keçisi var. Biri Pereira diğeri Valencia. Valencia şu andaki durumuyla bu takımda banko oynar. Hem de 90 dakika oynar.

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Hatayspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu sonrası hakemlere sert tepki: VAR nasıl görmez!

Bunca istenileni veremeyen oyuncunun arasında belki de tek beklentileri karşılayan futbolcunun ayarlarıyla oynama Pereira. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan alınacak birçok isim varken kemendin Valencia'ya atılması tuhaf bir inadın göstergesi…

Hatayspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu sonrası hakemlere sert tepki: VAR nasıl görmez!

Maçın başında Pereira'nın Hatayspor'u iyi çalıştığını söylemek gerek. Hazırlık paslarıyla çıkan Hatay ekibine yapılan yüksek pres onların sürekli hata yapmasına neden oldu. Sarı-lacivertliler kapılan toplarla önemli pozisyonlar yakaladı. Rakibi bu kadar iyi çalıştı dediğimiz Pereira öyle tuhaf oyuncu değişiklikleri yaptı ki neredeyse maç gidiyordu.

Hatayspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu sonrası hakemlere sert tepki: VAR nasıl görmez!

Neyseki artık 5 değişiklik hakkı var! Malum penaltı olduğu iddia edilen pozisyon bence penaltı değil. Kim'in kafasından destek eline giden top yeni kurallara göre penaltı olarak değerlendirilmiyor. Zaten VAR hakemi çağırmaya bile gerek görmedi. Muhtemelen söz konusu Fenerbahçe olduğu için sakız gibi çiğnenecek bu pozisyon. Lakin kimse boş yere gaza gelmesin. Hatay'dan alınan puan bana göre çok değerli. Zira gerçekten çok iyi bir takım.

Hatayspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu sonrası hakemlere sert tepki: VAR nasıl görmez!

GÜRCAN BİLGİÇ - MESAJ DOLU MAÇ

İlk 11 açıklandığında 25 yaşın altında yedi oyuncu ile sahadaydı Fenerbahçe. Gustavo ile Valencia'nın yönetiminde, koşan, mücadeleden sakınmayan, maçı yüzde yüz yaşayan genç bir kadro vardı sahada. 70'e kadar "tıkır- tıkır" işleyen sistemle oynadılar. Rakibe topu vermek, Pereira'nın en çok istediği şey. Dört maçtır kazanarak gelen Hatayspor'un, karşılaşmayı kazanmak için risk alacağı tahmin etmiş gibiydi.

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