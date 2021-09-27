Hatayspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu sonrası hakemlere sert tepki: VAR nasıl görmez!

Neyseki artık 5 değişiklik hakkı var! Malum penaltı olduğu iddia edilen pozisyon bence penaltı değil. Kim'in kafasından destek eline giden top yeni kurallara göre penaltı olarak değerlendirilmiyor. Zaten VAR hakemi çağırmaya bile gerek görmedi. Muhtemelen söz konusu Fenerbahçe olduğu için sakız gibi çiğnenecek bu pozisyon. Lakin kimse boş yere gaza gelmesin. Hatay'dan alınan puan bana göre çok değerli. Zira gerçekten çok iyi bir takım.