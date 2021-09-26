Fenerbahçe'nin Miha Zajc transferi hakkında bomba iddia! Dolandırıldı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe hakkında bomba bir iddia atıldı. 2019 yılında İtalya takımı Empoli'den transfer edilen 27 yaşındaki Slovenyalı yıldız Miha Zajc hakkında dış basında konuşulanlar sarı lacivertli taraftarı şoke edecek. İddiaya göre, Hollanda'da bir araba şirketi, kendini İtalyan ekibi Empoli olarak tanıtıp, transferin son taksitini hesabına yatırılmasını istedi. Fenerbahçe, bu hesaba 831 bin 929 Euro transfer etti.
26.09.2021 13:41
- Son Güncelleme: 26.09.2021 13:41
İddiaya göre Hollanda'da bir araba şirketi, kendini İtalyan ekibi Empoli olarak tanıtıp, transferin son taksitini hesabına yatırılmasını istedi. Fenerbahçe, bu hesaba 831 bin 929 Euro transfer etti.
Bu bomba iddiayı De Gelderlander Nieuws gündeme getirdi. 27 yaşındaki futbolcu 2019 yılında İtalyan Ligi takımlarından Empoli'den 3.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Miha Zaj'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.