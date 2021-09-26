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Fenerbahçe'nin Miha Zajc transferi hakkında bomba iddia! Dolandırıldı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri&hellip; Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe hakkında bomba bir iddia atıldı. 2019 yılında İtalya takımı Empoli'den transfer edilen 27 yaşındaki Slovenyalı yıldız Miha Zajc hakkında dış basında konuşulanlar sarı lacivertli taraftarı şoke edecek. İddiaya göre, Hollanda'da bir araba şirketi, kendini İtalyan ekibi Empoli olarak tanıtıp, transferin son taksitini hesabına yatırılmasını istedi. Fenerbahçe, bu hesaba 831 bin 929 Euro transfer etti.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
26.09.2021 13:41 - Son Güncelleme: 26.09.2021 13:41
Fenerbahçe’nin Miha Zajc transferi hakkında bomba iddia! Dolandırıldı!

Fenerbahçe'nin Slovenyalı yıldızı Miha Zajc ile ilgili dış basından bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe’nin Miha Zajc transferi hakkında bomba iddia! Dolandırıldı!

Sarı-Lacivertliler'in Zajc transferinde dolandırıldığı iddia edildi.

Fenerbahçe’nin Miha Zajc transferi hakkında bomba iddia! Dolandırıldı!

İddiaya göre Hollanda'da bir araba şirketi, kendini İtalyan ekibi Empoli olarak tanıtıp, transferin son taksitini hesabına yatırılmasını istedi. Fenerbahçe, bu hesaba 831 bin 929 Euro transfer etti.

Fenerbahçe’nin Miha Zajc transferi hakkında bomba iddia! Dolandırıldı!

Bu bomba iddiayı De Gelderlander Nieuws gündeme getirdi. 27 yaşındaki futbolcu 2019 yılında İtalyan Ligi takımlarından Empoli'den 3.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

Fenerbahçe’nin Miha Zajc transferi hakkında bomba iddia! Dolandırıldı!

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan tecrübeli oyuncu son haftalarda forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe’nin Miha Zajc transferi hakkında bomba iddia! Dolandırıldı!

Zajc geçen sezonu İtalyan ekibi Genoa'da kiralık olarak geçirmişti. Sloven futbolcu bu sezon 4 Süper Lig maçında forma giydi ve 1 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe’nin Miha Zajc transferi hakkında bomba iddia! Dolandırıldı!

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Miha Zaj'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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