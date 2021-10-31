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Haberler Spor Fatih Terim'den farklı kadro! İşte Galatasaray - Gaziantep FK maçı 11'leri...

Fatih Terim'den farklı kadro! İşte Galatasaray - Gaziantep FK maçı 11'leri...

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Galatasaray, kazanarak Beşiktaş maçının yaralarını sarmak istiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada sürpriz istemeyen Fatih Terim'in öğrencilerini sert bir dille uyardığı öğrenildi. Arda Turan ve Sacha Boey dışında eksik bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte tecrübeli teknik adamın kafasındaki 11'i belirlediği belirtildi. İşte Galatasaray - Gaziantep FK maçı muhtemel 11'leri...

31.10.2021 09:19 - Son Güncelleme: 31.10.2021 09:19
Fatih Terim’den farklı kadro! İşte Galatasaray - Gaziantep FK maçı 11’leri...

Geçen hafta Beşiktaş'a yenilerek büyük yara alan sarı-kırmızılı ekip, bu hafta Trabzonspor'un sahadan galibiyetle ayrılmasıyla zirvenin 10 puan gerisine düştü. Gaziantep FK karşısında galibiyetten başka sonuç düşünmeyen ve eğer yarışta kalmak istiyorsa bugün kazanmaktan başka şansı olmayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim hem sistem hem de kadroda değişikliğe gidecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim’den farklı kadro! İşte Galatasaray - Gaziantep FK maçı 11’leri...

ERKEN GOLÜ HEDEFLİYOR
Gaziantep FK karşısında Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne yedek kulübesine çekilecek, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ilk 11'e girecek. Son dönemde Taylan-Berkan- Cicaldau ile üçlü orta saha tercih eden Fatih Terim, bu kez Olimpiu Morutan'ı öne çıkaracak ve sistemini onun üzerine kuracak. Berkan- Cicaldau ikilisi orta sahayı kontrol edecek. Kanatlarda Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta ise Halil oynayacak. Morutan ise 10 numara pozisyonunda forvet arkasında görev yapacak. Bu kez daha çok hücumu düşünecek olan Galatasaray bugün erken gol bulmayı hedefliyor.

Fatih Terim’den farklı kadro! İşte Galatasaray - Gaziantep FK maçı 11’leri...

GAZİANTEP İLE 5. KEZ
Galatasaray, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 5. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü. Cimbom geçtiğimiz sezon evinde 3-1 kazanmıştı.

Fatih Terim’den farklı kadro! İşte Galatasaray - Gaziantep FK maçı 11’leri...

TAYLAN SINIRDA
Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Ayrıca Taylan Antalyalı sarı kart sınırında bulunuyor. Bugün bir sarı daha görmesi halinde durumunda 12'nci haftadaki Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Fatih Terim’den farklı kadro! İşte Galatasaray - Gaziantep FK maçı 11’leri...

İŞTE GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

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