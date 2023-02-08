Hatay'da enkaz altında kalan Hataysporlu Christian Atsu'nun menajeri açıkladı: "Depremden sadece 20 dakika önce..."

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde acı bilanço korkutmaya devam ederken; spor camiasında endişeli bekleyiş sürüyor.