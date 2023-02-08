Hatay'da enkaz altında kalan Hataysporlu Christian Atsu'nun menajeri açıkladı: "Depremden sadece 20 dakika önce..."
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından öğle saatlerinde 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. 10 ilde de hissedilen ve büyük yıkıma yol açan deprem sonrası Hatay'dan üzen haberler gelmeye devam ediyor. Kasımpaşa'ya attığı frikik golle takımına galibiyeti getiren Atakaş Hatayspor'un Ganalı yıldız futbolcusu Christian Atsu enkaz altında kalmış, günler sonra kurtarılmıştı. Tecrübeli futbolcunun menajeri, deprem öncesinde yaşananları İngiliz basınına anlattı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde acı bilanço korkutmaya devam ederken; spor camiasında endişeli bekleyiş sürüyor.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay'dan üzücü haberler gelmeye devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem futbol dünyasını da fazla derinden sarsmış durumda. Depremden en çok etkilenen kulüplerden biri olan Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'da forma giyen Christian Atsu enkaz altında kalan sporculardan biriydi.
ATSU'DAN BEKLENEN HABER GELDİ
Hatayspor'un yeni sezon öncesi Al-Raed'den kadrosuna kattığı ve bir dönem Chelsea, Everton ve Newcastle United forması giyen Christian Atsu, deprem anında enkaz altında kalmıştı.