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Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte puan durumu ve ihtimaller

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma umutları için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan Sarı-kırmızılılar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Durum böyle olunca Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne katılma planları da değişti. Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı...

27.11.2019 09:36 - Son Güncelleme: 27.11.2019 09:39
Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte puan durumu ve ihtimaller

Bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerasına büyük umutlarla başlayan Galatasaray, A Grubu'nda aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratmış ve taraftarlarını üzmüştü.

Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte puan durumu ve ihtimaller

Gruptaki 5. hafta maçında Club Brugge'ü evinde ağırlayan sarı kırmızılı ekip, 11. dakikada Adem Büyük'le öne geçti ancak 90+2'de Diatta'nın golüne engel olamayınca 1 puana razı oldu.

Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte puan durumu ve ihtimaller

Bu karşılaşma sonunda A Grubu'nda puan durumu ise şu şekilde:

Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte puan durumu ve ihtimaller

AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?

Peki bu tabloya bakınca, Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için ne yapması lazım?

Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte puan durumu ve ihtimaller

İlk olarak, Galatasaray'ın PSG ile 11 Aralık 2019'da Paris'te karşı karşıya gelecek. Cimbom'un bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor.

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