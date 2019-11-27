Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte puan durumu ve ihtimaller

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma umutları için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan Sarı-kırmızılılar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Durum böyle olunca Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne katılma planları da değişti. Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı...

27.11.2019 09:36 - Son Güncelleme: 27.11.2019 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





