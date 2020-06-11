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6,5 yıldır komadaydı! Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika gelişmesi

2013 yılında gittiği Fransız Alpler'inde, kayak yaparken, kaza geçiren ve kafasını bir kayaya çarpan efsane yarış pilotu bu kaza sonrası komaya girmişti. Uzun süredir İsviçre'nin Cenevre kentindeki evinde yaşamına devam eden Schumacher, yaşanan kazadan sonra ufak iyileşme belirtileri gösterse de komada kalmaya devam etmişti. Kazanın üzerinden 6 buçuk yıl geçti. Son birkaç yıldır efsanevi pilotun sağlık durumu ile ilgili çeşitli açıklamalar yapıldı. Bu kez gelen açıklama ise oldukça çarpıcı...

11.06.2020 11:20 - Son Güncelleme: 11.06.2020 11:21
6,5 yıldır komadaydı! Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika gelişmesi

F1 efsanesi Michael Schumacher'de son dakika... Schumi için dünyaca ünlü doktordan flaş açıklama geldi.

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6,5 yıldır komadaydı! Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika gelişmesi

Schumacher'in Fransız Alpleri'nde bir kayak kazası geçirmesinin ardından 6 buçuk yıl geçti.

6,5 yıldır komadaydı! Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika gelişmesi

Son birkaç yıldır efsanevi pilotun sağlık durumu ile ilgili çeşitli açıklamalar yapıldı.

6,5 yıldır komadaydı! Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika gelişmesi

Kaza sonrası Michael Schumacher'in son haline ait bir fotoğraf sızdırıldığı ve bu fotoğraf için 1 milyon pound (1.2 milyon euro) istenildiği iddia edilmişti.

6,5 yıldır komadaydı! Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika gelişmesi

Schumacher'in sağlık durumunun nasıl olduğuna yönelik son açıklama, 2014'ün ortalarında ailesi tarafından yapılmıştı ve geride kalan beş yıllık süreçte hiçbir resmi açıklama gelmemişti.

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