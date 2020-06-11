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6,5 yıldır komadaydı! Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika gelişmesi

2013 yılında gittiği Fransız Alpler'inde, kayak yaparken, kaza geçiren ve kafasını bir kayaya çarpan efsane yarış pilotu bu kaza sonrası komaya girmişti. Uzun süredir İsviçre'nin Cenevre kentindeki evinde yaşamına devam eden Schumacher, yaşanan kazadan sonra ufak iyileşme belirtileri gösterse de komada kalmaya devam etmişti. Kazanın üzerinden 6 buçuk yıl geçti. Son birkaç yıldır efsanevi pilotun sağlık durumu ile ilgili çeşitli açıklamalar yapıldı. Bu kez gelen açıklama ise oldukça çarpıcı...

11.06.2020 11:20 - Son Güncelleme: 11.06.2020 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





