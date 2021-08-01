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Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a transferinde yeni gelişme! Brendford geri adım attı

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak kadroya kattığı Halil Dervişoğlu transferinde yeniden umutlandı. Brendford'un takımda tutmak istediği ve yüksek bonservis bedeli talep ettiği Dervişoğlu için geri adım attığı öğrenildi.

01.08.2021 11:42 - Son Güncelleme: 01.08.2021 11:42
Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a transferinde yeni gelişme! Brendford geri adım attı

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, forvet hattına takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimse Halil Dervişoğlu...

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Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a transferinde yeni gelişme! Brendford geri adım attı

Daha önce kadrosuna Cicaldau, Boey, van Aanholt gibi yabancı oyuncuları katan Aslan, yerli transferinde de Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Berkan Kutlu gibi isimlere imzayı attırmıştı.

Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a transferinde yeni gelişme! Brendford geri adım attı

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a kiralık olarak gelen gurbetçi oyuncu, sergilediği performansla herkesin beğenisini kazanmış ardından da A Milli Takım kadrosuna dahil edilmişti.

Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a transferinde yeni gelişme! Brendford geri adım attı

Teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği genç golcü için sarı-kırmızılı yönetim yeniden harekete geçti.

Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a transferinde yeni gelişme! Brendford geri adım attı

Daha önce 5 milyon euro'dan kapı açan Brentford'un Halil'e başka talip çıkmaması nedeniyle geri adım attığı ve artık kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.