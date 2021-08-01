Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a transferinde yeni gelişme! Brendford geri adım attı
Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak kadroya kattığı Halil Dervişoğlu transferinde yeniden umutlandı. Brendford'un takımda tutmak istediği ve yüksek bonservis bedeli talep ettiği Dervişoğlu için geri adım attığı öğrenildi.
01.08.2021 11:42
- Son Güncelleme: 01.08.2021 11:42
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, forvet hattına takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimse Halil Dervişoğlu...
Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a kiralık olarak gelen gurbetçi oyuncu, sergilediği performansla herkesin beğenisini kazanmış ardından da A Milli Takım kadrosuna dahil edilmişti.