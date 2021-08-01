Fenerbahçe'de forvete bomba isim! O isim için devreye girildi
Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren ve şampiyonluk hasreti 7 sezona çıkan Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor. Gol yollarında takımın yükünü çekecek bir ismin kadroya katılmasını isteyen Vitor Pereira'nın talebi sonrası harekete geçen sarı-lacivertli yönetim Serdar Dursun'un yanına takviye için kolları sıvadı. Fenerbahçe'de gündeme Fransız golcü Kevin Augustin adı geldi.
01.08.2021 09:37
- Son Güncelleme: 01.08.2021 09:37
Fenerbahçe'de sezonun hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertliler Süper Lig maratonu başlamadan önce toplamda 5 hazırlık maçı yaptı. Bu maçlardan 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
1 hazırlık maçı daha yapacak olan Kanarya, ardından Süper Lig ilk maçına çıkacak. Camia olarak tek hedef ise şampiyonluk. Yönetiminden futbolcusuna kadar Fenerbahçe, 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine bu sezon son verme niyetinde.