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Fenerbahçe'de forvete bomba isim! O isim için devreye girildi

Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren ve şampiyonluk hasreti 7 sezona çıkan Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor. Gol yollarında takımın yükünü çekecek bir ismin kadroya katılmasını isteyen Vitor Pereira'nın talebi sonrası harekete geçen sarı-lacivertli yönetim Serdar Dursun'un yanına takviye için kolları sıvadı. Fenerbahçe'de gündeme Fransız golcü Kevin Augustin adı geldi.

01.08.2021 09:37 - Son Güncelleme: 01.08.2021 09:37
Fenerbahçe'de forvete bomba isim! O isim için devreye girildi

Fenerbahçe'de sezonun hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertliler Süper Lig maratonu başlamadan önce toplamda 5 hazırlık maçı yaptı. Bu maçlardan 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de forvete bomba isim! O isim için devreye girildi

1 hazırlık maçı daha yapacak olan Kanarya, ardından Süper Lig ilk maçına çıkacak. Camia olarak tek hedef ise şampiyonluk. Yönetiminden futbolcusuna kadar Fenerbahçe, 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine bu sezon son verme niyetinde.

Fenerbahçe'de forvete bomba isim! O isim için devreye girildi

Bu beklentinin ve baskının bilince olan Vitor Pereira, takımı oldukça disiplinli bir şekilde lige hazırlıyor. Futbolcuları da sistemine ikna etmeyi başaran Portekizli hoca, bazı sürpriz yıldızlar da çıkarabilir.

Fenerbahçe'de forvete bomba isim! O isim için devreye girildi

Geçtiğimiz sezonlarda bir türlü kendini takıma kabul ettiremeyen Ferdi Kadıoğlu ve Miha Zajc'a hazırlık maçlarında bolca şans veren ve performans alan deneyimli teknik adam, bu 2 oyuncudan özellikle faydalanmak istiyor.

Fenerbahçe'de forvete bomba isim! O isim için devreye girildi

Öte yandan bazı futbolculardan da umut kesildi. Pereira'nın talimatları doğrultusunda yönetim, 9 futbolcuyu kamptan göndererek transferlerine açık kapı bıraktı.