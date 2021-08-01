Fenerbahçe'de forvete bomba isim! O isim için devreye girildi

1 hazırlık maçı daha yapacak olan Kanarya, ardından Süper Lig ilk maçına çıkacak. Camia olarak tek hedef ise şampiyonluk. Yönetiminden futbolcusuna kadar Fenerbahçe, 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine bu sezon son verme niyetinde.