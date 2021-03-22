Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray sözleri: İnşallah olur
Milan'da forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'la ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı aslan dövmesi sonrası "Galatasaray'a mı transfer oluyor?" sorusu akıllara gelen 10 numara, A Spor'a yaptığı özel açıklamada, "İlerde olur mu olmaz mı bilmiyorum ama inşallah olur." dedi.
22.03.2021 16:54
- Son Güncelleme: 22.03.2021 17:06
A Milli Futbol Takımı'mızın, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynayacağı Hollanda, Norveç ve Letonya maçları için Türkiye'ye gelen Hakan Çalhanoğlu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu..
Milli Takım'ın fikstürünü değerlendiren Hakan Çalhanoğlu, "Önümüzdeki maçlar çok önemli, elemelere iyi başlamak istiyoruz. Umarım istediğimiz sonuçları alırız" dedi.
ÇALHANOĞLU'NDAN GALATASARAY SÖZLERİ!
Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde koluna 'aslan' dövmesi yaptırmış ve bu Galatasaray'a geleceği yönünde yorumlanmıştı.
Bir gün Galatasaray'da oynayacak mısın sorusunu yanıtlayan yıldız oyuncu, "İlerde olur mu olmaz mı bilmiyorum ama inşallah olur. Dövmenin sebebi aslanı çok seviyorum, Galatasaraylı olduğum için de yaptırdım. İnşallah olur, neden olmasın?" diye Cimbom'a yeşil ışık yaktı.
MANCHESTER UNITED PEŞİNDE
Milan'da sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı merakla bekleniyor.