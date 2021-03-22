Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray sözleri: İnşallah olur

Bir gün Galatasaray'da oynayacak mısın sorusunu yanıtlayan yıldız oyuncu, "İlerde olur mu olmaz mı bilmiyorum ama inşallah olur. Dövmenin sebebi aslanı çok seviyorum, Galatasaraylı olduğum için de yaptırdım. İnşallah olur, neden olmasın?" diye Cimbom'a yeşil ışık yaktı.