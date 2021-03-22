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Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo çıtayı arşa çıkardı! Barcelona ve Juventus'un yıldızları züğürdün çenesini yoruyor

İkisi de dünya futbolunun yetiştirdiği en önemli yetenekleri... Biri Barcelona ile adı özdeşleşen Lionel Messi, diğeri ek önemli rakibi Messi'nin aksine Avrupa'nın pek çok farklı liginde rüştünü ispatlayan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi hem de Cristiano Ronaldo, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Futbolun bu süper yıldızlarının dünyayı kıskandıran bir hayatları var. Lionel Messi 15 milyon dolar değerinde özel bir jet satın aldı. Cristiano Ronaldo'nun ise garajından akıllara zarar bir servet var.

22.03.2021 17:03 - Son Güncelleme: 22.03.2021 17:03
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo çıtayı arşa çıkardı! Barcelona ve Juventus'un yıldızları züğürdün çenesini yoruyor

Futbolun megastarları Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi hala formlarının zirvesindeler ve herkesi kıskandıracak hayatlara sahipler. Ama ne kıskandırmak. Onların sahip oldukları birazdan sizi şoke edecek. Gelin bakalım.

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Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo çıtayı arşa çıkardı! Barcelona ve Juventus'un yıldızları züğürdün çenesini yoruyor

Portekiz efsanesi 36 yaşındaki Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Cagliari'ye karşı 3 gol atarak Pele'nin gol rekorunu geçişini kutladı. Tam 740 golü var.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo çıtayı arşa çıkardı! Barcelona ve Juventus'un yıldızları züğürdün çenesini yoruyor

Diğer taraftan 33 yaşındaki Barcelona'nın yıldızı Messi, Huesca maçında Barcelona formasıyla 767'inci maçına çıkarak, Xavi'nin kulüp tarihinin en çok forma giyen oyuncu olma rekoruna ortak oldu.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo çıtayı arşa çıkardı! Barcelona ve Juventus'un yıldızları züğürdün çenesini yoruyor

Yıllar içerisindeki başarıları sayesinde ikili, banka hesaplarındaki büyümeyi ve servetlerinin artışını da görmüş oldular. Forbes'a göre, onlar milyarder olmayı başarabilen tek futbol yıldızları.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo çıtayı arşa çıkardı! Barcelona ve Juventus'un yıldızları züğürdün çenesini yoruyor

Ronaldo, Madeira'daki mütevazı başlangıcından bu yana gelişme kaydederek yıllar boyunca bazı harika evlerde yaşadı. Manchester United'daki başarılarının ardından, Alderley Edge'deki inanılmaz bir araziye 3 milyon sterlin harcadı. Daha sonra, 2009'da 80 milyon sterline Real Madrid'e transfer olduğunda, seçkin bir mahalle olan La Finca'da 4.8 milyon sterlinlik çarpıcı bir satın aldı.