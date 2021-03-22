Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo çıtayı arşa çıkardı! Barcelona ve Juventus'un yıldızları züğürdün çenesini yoruyor
İkisi de dünya futbolunun yetiştirdiği en önemli yetenekleri... Biri Barcelona ile adı özdeşleşen Lionel Messi, diğeri ek önemli rakibi Messi'nin aksine Avrupa'nın pek çok farklı liginde rüştünü ispatlayan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi hem de Cristiano Ronaldo, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Futbolun bu süper yıldızlarının dünyayı kıskandıran bir hayatları var. Lionel Messi 15 milyon dolar değerinde özel bir jet satın aldı. Cristiano Ronaldo'nun ise garajından akıllara zarar bir servet var.
Ronaldo, Madeira'daki mütevazı başlangıcından bu yana gelişme kaydederek yıllar boyunca bazı harika evlerde yaşadı. Manchester United'daki başarılarının ardından, Alderley Edge'deki inanılmaz bir araziye 3 milyon sterlin harcadı. Daha sonra, 2009'da 80 milyon sterline Real Madrid'e transfer olduğunda, seçkin bir mahalle olan La Finca'da 4.8 milyon sterlinlik çarpıcı bir satın aldı.