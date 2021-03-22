Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo çıtayı arşa çıkardı! Barcelona ve Juventus'un yıldızları züğürdün çenesini yoruyor

İkisi de dünya futbolunun yetiştirdiği en önemli yetenekleri... Biri Barcelona ile adı özdeşleşen Lionel Messi, diğeri ek önemli rakibi Messi'nin aksine Avrupa'nın pek çok farklı liginde rüştünü ispatlayan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi hem de Cristiano Ronaldo, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Futbolun bu süper yıldızlarının dünyayı kıskandıran bir hayatları var. Lionel Messi 15 milyon dolar değerinde özel bir jet satın aldı. Cristiano Ronaldo'nun ise garajından akıllara zarar bir servet var.

22.03.2021 17:03 - Son Güncelleme: 22.03.2021 17:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





