Hakan Çalhanoğlu maçlardan önceki totemini açıkladı: Türk marşları! İşte unutamadığı maç

Serbest vuruşlarınızla tüm dünyanın tanıdığı bir isimsiniz. Bu yeteneğinizi nasıl geliştirdiniz? Kendimi bildim bileli çocukken babam Hüseyin Çalhanoğlu direklere hedef aldırır saatlerce direklere şut atarak beni çalıştırırdı. Sonra kendimi geliştirdim, çok çalıştım. Allah'ıma şükürler olsun bugünlere geldik.

Kariyerinizde sizi en çok etkileyen teknik direktör kimdir? Bu isim tartışmasız Fatih Terim'dir. Futbol hayatınızdaki dönüm noktalarınız nelerdir? Futbol hayatımda çok fazla dönüm noktası yok, bugünlere ve başaracağıma hep inandığım için...

Sizi idol olarak gören gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

İnanmaktan vazgeçmeyip çok ama çok çalışsınlar. Gelen fırsatları çok iyi değerlendirsinler ve kendilerine her zaman güvenip başaracaklarına inanmaktan vazgeçmesinler.

Çocuklarınıza futbolla ilgili neler öğretiyorsunuz?

Babamdan bana fırsat kalmıyor. Oğlum Ayaz 3 yaşında babam beni nasıl küçükken çalıştırdıysa oğlum Ayaz'ı da idmanlara şimdiden başlattı ve çalışıyorlar. Söyleyeyim Ayaz Çalhanoğlu geliyor.



BAYRAMLAR BİZİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Aile olarak bayramları nasıl karşılıyorsunuz?

Dini ve özel günlerimiz bizim için çok önemlidir. Biz Almanya'da doğduk ama Türk olduğumuz için örf ve adetlerimize göre büyüdük. Allah razı olsun ailemiz bizi bu şekilde yetiştirdi. O yüzden dini bayramlarımızda çok mutlu oluyoruz. Tüm aile, bir araya geliyor, kalabalık sofralarda buluşuyoruz. Evlatlarımızın bayram coşkusunu yaşamaları, onların da bunu gelecek nesillere taşımaları için mutlulukla geçiriyoruz bayramları... Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun.