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Galatasaray'dan orta sahaya ilaç! İtalyanlar duyurdu...

Transfer çalışmalarına son hızda devam eden Galatasaray'da gelecek sezon başarılı bir kadro oluşturma çalışmaları sürüyor. Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından Avrupa çıkartması yapan futbol direktörü Cenk Ergün, birçok isimle transfer için masaya oturmuştu. İtalya basınından ise orta saha için flaş bir trasnfer iddiası geldi. Peki o isim kim? Detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
29.06.2022 11:17 - Son Güncelleme: 29.06.2022 11:17
Galatasaray’dan orta sahaya ilaç! İtalyanlar duyurdu...

Galatasaray'da Dursun Özbek, başkan seçildikten sonra hızlı bir şekilde transfere giriş yapmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’dan orta sahaya ilaç! İtalyanlar duyurdu...

Teknik direktörlük için Okan Buruk ile anlaşan Özbek, futbol direktörlüğü için de Cenk Ergün'ü göreve getirmişti.

Galatasaray’dan orta sahaya ilaç! İtalyanlar duyurdu...

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de çok istediği Abdülkerim Bardakcı'ya sarı kırmızılı formayı giydiren Özbek yönetimi, transferde gaz kesmek istemiyor.

Galatasaray’dan orta sahaya ilaç! İtalyanlar duyurdu...

İDDİA İTALYA'DAN

Bir forvet ve yaratıcı bir orta saha almak isteyen Galatasaray için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

Galatasaray’dan orta sahaya ilaç! İtalyanlar duyurdu...

PASTORE BOMBASI

İtalya basınında yer alan habere göre Cimbom, geçtiğimiz sezonu Elche'de tamamlayan Javier Pastore'yi ciddi bir şekilde istiyor.

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