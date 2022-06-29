Galatasaray'dan orta sahaya ilaç! İtalyanlar duyurdu...
Transfer çalışmalarına son hızda devam eden Galatasaray'da gelecek sezon başarılı bir kadro oluşturma çalışmaları sürüyor. Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından Avrupa çıkartması yapan futbol direktörü Cenk Ergün, birçok isimle transfer için masaya oturmuştu. İtalya basınından ise orta saha için flaş bir trasnfer iddiası geldi. Peki o isim kim? Detaylar haberimizde...
29.06.2022 11:17 - Son Güncelleme: 29.06.2022 11:17
İDDİA İTALYA'DAN
Bir forvet ve yaratıcı bir orta saha almak isteyen Galatasaray için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.
PASTORE BOMBASI
İtalya basınında yer alan habere göre Cimbom, geçtiğimiz sezonu Elche'de tamamlayan Javier Pastore'yi ciddi bir şekilde istiyor.