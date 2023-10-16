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Real Madrid hakkında son kararı verdi Arda Güler gözyaşlarına hakim olamadı! Hemen ailesini aradı...

Sezon başında rekor bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in talihsizlikler peşini bırakmadı. Real Madrid ile ilk maçına çıkmak için gün sayan Arda Güler spor gündemine sakatlık haberiyle tekrar gündeme gelmişti. Arda Güler'den bu kez sevindirici haber geldi. Arda Güler Real Madrid'den o haberi alır almaz ailesini aradı, göz yaşlarını tutamadı. İşte Arda'yı ağlatan o haber...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 20:04 Güncelleme 16 Ekim 2023, 20:10
Real Madrid hakkında son kararı verdi Arda Güler gözyaşlarına hakim olamadı! Hemen ailesini aradı... 1

Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birisi olarak görülen Arda Güler, kısa süredeki yükselişiyle büyük bir sıçrama yaptı.

Real Madrid hakkında son kararı verdi Arda Güler gözyaşlarına hakim olamadı! Hemen ailesini aradı... 2

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon geçirdiği başarılı dönemin ardından Real Madrid'e transfer olan genç yıldız, rekorlara imza attı. Sarı-lacivertlilere 20 milyon Euro bonservis kazandırarak transfer yapan Arda Güler, İspanyol devine şanssızlıklarla başladı.

Real Madrid hakkında son kararı verdi Arda Güler gözyaşlarına hakim olamadı! Hemen ailesini aradı... 3

Sezon başında Real Madrid'in Amerika Birleşik Devletleri kampında sakatlanan genç yıldız, tam 2 ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı.

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