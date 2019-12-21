Göztepe maçında Galatasaray kaptanları birbirinin üzerine yürüdü!
Göztepe - Galatasaray maçının 49. dakikasında Selçuk İnan'ın kaptırdığı top sonrasında gelişen Göztepe atağının ardından Donk ile tecrübeli futbolcu saha içinde tartıştı. Donk, Selçuk'a el hareketleri ile tepki gösterdi. Selçuk da takım arkadaşına aynı şekilde karşılık verince sarı kırmızılı iki oyuncu saha içinde sert şekilde atıştı.
21.12.2019 23:37
- Son Güncelleme: 21.12.2019 23:39
Göztepe - Galatasaray maçının 49.dakikasında Selçuk İnan'ın kaptırdığı top sonrasında gelişen Göztepe atağının ardından Donk ile tecrübeli futbolcu saha içinde tartıştı.
Donk, Selçuk'a el hareketleri ile tepki gösterdi. Selçuk da takım arkadaşına aynı şekilde karşılık verince sarı kırmızılı iki oyuncu saha içinde sert şekilde atıştı.
Uzun süre tartışan ikili birbirinin üzerine yürüdü
Göztepe - Galatasaray maçının dikkat çeken notları ise şu şekilde;
Galatasaray, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkarken karşılaşmaya bitiş düdüğü ile yaşanan olaylar damga vurmuştu. Galatasaray'da Jimmy Durmaz ise 3 maç ceza almıştı. Sarı kırmızılı oyuncunun neden bu cezayı aldığı da ortaya çıktı.