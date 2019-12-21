Galatasaray taraftarı isyan etti! Fatih Terim'e Göztepe maçı sonrası istifa şoku
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. İzmir temsilcisi Göztepe, bu sonuçla tam 17 yıl sonra Galatasaray'ı yenmiş oldu. Galatasaray da 2-1'lik yenilgi sonrası 24 puanda kaldı. Göztepe ise 23 puana yükseldi. Son 5 lig maçında 1 kez kazanabilen Aslan bu süreçte de 5 puan alabildi. Maç sonunda ise Galatasaray taraftarı Fatih Terim'i istifaya davet etti.
21.12.2019 22:58
- Son Güncelleme: 21.12.2019 23:02
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