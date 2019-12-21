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Galatasaray taraftarı isyan etti! Fatih Terim'e Göztepe maçı sonrası istifa şoku

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. İzmir temsilcisi Göztepe, bu sonuçla tam 17 yıl sonra Galatasaray'ı yenmiş oldu. Galatasaray da 2-1'lik yenilgi sonrası 24 puanda kaldı. Göztepe ise 23 puana yükseldi. Son 5 lig maçında 1 kez kazanabilen Aslan bu süreçte de 5 puan alabildi. Maç sonunda ise Galatasaray taraftarı Fatih Terim'i istifaya davet etti.

21.12.2019 22:58 - Son Güncelleme: 21.12.2019 23:02
Galatasaray taraftarı isyan etti! Fatih Terim'e Göztepe maçı sonrası istifa şoku

Süper Lig'de 16. hafta maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Göztepe oldu.

Galatasaray taraftarı isyan etti! Fatih Terim'e Göztepe maçı sonrası istifa şoku

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda son maçına çıkan Göztepe 3 puana ulaşırken, ligde 17 yıl sonra Galatasaray'ı iç sahada yenmeyi başardı.

Galatasaray taraftarı isyan etti! Fatih Terim'e Göztepe maçı sonrası istifa şoku

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cameron Jerome ve 61. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

Galatasaray taraftarı isyan etti! Fatih Terim'e Göztepe maçı sonrası istifa şoku

Galatasaray'ın golü 27. dakikada Lamine Gassama'nın ters vuruşuyla geldi.

Galatasaray taraftarı isyan etti! Fatih Terim'e Göztepe maçı sonrası istifa şoku

Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Sivasspor'a konuk olacak. Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlayacak.

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