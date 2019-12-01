Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası olay yorum: Ersun Yanal aynaya baksın

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe'nin konuğu olan Fenerbahçe, 1 puanı zor kurtardı. Özellikle ikinci yarıda bulduğu tehlikeli pozisyonlarla etkili olan Göztepe karşısında zor anlar yaşayan sarı-lacivertli ekip bu sonuçla birlikte puanını 22'ye yükseltti. Maç sonrası Erman Toroğlu, Emre Bol, Reha Kapsal ve Gürcan Bilgiç maçı yorumlarken, çarpıcı tespitlerde bulundular...

01.12.2019 10:43 - Son Güncelleme: 01.12.2019 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





