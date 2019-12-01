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Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası olay yorum: Ersun Yanal aynaya baksın

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe'nin konuğu olan Fenerbahçe, 1 puanı zor kurtardı. Özellikle ikinci yarıda bulduğu tehlikeli pozisyonlarla etkili olan Göztepe karşısında zor anlar yaşayan sarı-lacivertli ekip bu sonuçla birlikte puanını 22'ye yükseltti. Maç sonrası Erman Toroğlu, Emre Bol, Reha Kapsal ve Gürcan Bilgiç maçı yorumlarken, çarpıcı tespitlerde bulundular...

01.12.2019 10:43 - Son Güncelleme: 01.12.2019 10:43
Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası olay yorum: Ersun Yanal aynaya baksın

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası olay yorum: Ersun Yanal aynaya baksın

İzmir ekibi 2 kere öne geçtiği maçta rakibine üstünlük kuramayınca mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası olay yorum: Ersun Yanal aynaya baksın

Göztepe'nin golleri Castro ve Alpaslan'dan gelirken Fenerbahçe'nin gollerini Serdar Aziz ve Rodrigues kaydetti.

Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası olay yorum: Ersun Yanal aynaya baksın

Fenerbahçe bu sonuçla son 3 deplasman maçında 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası olay yorum: Ersun Yanal aynaya baksın

Fotomaç gazetesi yazarları Emre Bol ve Reha Kapsal Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirirken çarpıcı tespitlerde bulundular.


İşte o sözler...

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