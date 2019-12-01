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Fatih Terim'den son dakika sürprizi! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i...

Süper Lig'de ve Avrupa'da üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray, zorlu Trabzonspor deplasmanında. Club Brugge karşılaşmasında son dakikada yediği gol ile şoka giren sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'u yenerek yara sarmak istiyor. Kadrodaki eksikler can sıkarken Fatih Terim'in son dakika sürprizi yaparak uzun süredir forma şansı vermediği N'Zonzi'yi ilk 11'de başlatmayı planladığı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i...

01.12.2019 09:07 - Son Güncelleme: 01.12.2019 09:07
Fatih Terim'den son dakika sürprizi! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i...

Sıkıntılı bir dönem geçiren Galatasaray, bugün deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ali Palabıyık tarafından yönetilecek.

Fatih Terim'den son dakika sürprizi! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i...

Süper Lig'de son hafta Başakşehir'e mağlup olmaktan kurtulamayan sarı-kırmızılı ekip, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile son dakikalarda yediği golle berabere kaldı ve büyük bir şok yaşadı. Bugün, Karadeniz ekibi karşısında 3 puan alıp zirveye tutunmak istiyor.

Fatih Terim'den son dakika sürprizi! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i...

DÖRT SAKAT, BİR CEZALI
Sarı-kırmızılı takımda tedavileri süren Radamel Falcao, Florin Andone ve Şener Özbayraklı ile sezonu kapatan Christian Luyindama yine forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan Ryan Babel de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Buna rağmen galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen teknik direktör Fatih Terim, Trabzon karşısında alınacak bir galibiyetin takımı ateşleyeceğine ve ilk devrenin sonuna kadar takım içerisinde sinerji oluşturacağına inanıyor.

Fatih Terim'den son dakika sürprizi! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i...

SON 13 MAÇTA BERABERLİK YOK
Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde son 13 karşılaşmada beraberlik yaşanmadı. İki takım arasında berabere biten son maç 2012-13 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynandı.

Fatih Terim'den son dakika sürprizi! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i...

23 Aralık 2012 tarihinde yapılan ve golsüz biten lig maçının ardından rekabette beraberliğe rastlanmadı. Bu maçın ardından tamamı ligde oynanan 13 müsabakadan 7'sini Galatasaray, 6'sını Trabzonspor kazandı.

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