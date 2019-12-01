Fatih Terim'den son dakika sürprizi! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i...

DÖRT SAKAT, BİR CEZALI

Sarı-kırmızılı takımda tedavileri süren Radamel Falcao, Florin Andone ve Şener Özbayraklı ile sezonu kapatan Christian Luyindama yine forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan Ryan Babel de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Buna rağmen galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen teknik direktör Fatih Terim, Trabzon karşısında alınacak bir galibiyetin takımı ateşleyeceğine ve ilk devrenin sonuna kadar takım içerisinde sinerji oluşturacağına inanıyor.