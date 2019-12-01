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Dünya yıldızı isim Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! Süper Lig'i sallayacak transfer

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda eksik mevkilerdeki sorunu gidermek isteyen sarı-lacivertli yönetim dünya yıldızı bir ismi İstanbul'a getirerek gizlice görüşme gerçekleştirdi. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

01.12.2019 12:03 - Son Güncelleme: 01.12.2019 12:04
Dünya yıldızı isim Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! Süper Lig'i sallayacak transfer

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! Süper Lig'i sallayacak transfer

Sezonun ikinci yarısında zirve yarışında emin adımlarla yürümek isteyen Kanarya, takım içerisinde birçok değişiklik yapmayı planlıyor.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! Süper Lig'i sallayacak transfer

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Miha Zajc, Mehmet Ekici, Alper Potuk, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar gibi isimleri satarak transfer için kaynak yaratmak istiyor.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! Süper Lig'i sallayacak transfer

Başta sol bek olmak üzere birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, transfer gündemi ile ilgili kulüp televizyonuna konuştu.

Dünya yıldızı isim Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! Süper Lig'i sallayacak transfer

Fransız futbol adamı yaptığı açıklamada "Önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz. Sürekli olarak konuşuyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var ve mali sınırlamalar içerisinde gerçekten çok yaratıcı olmalıyız. Elimizde genç oyuncular var ve onları nasıl daha fazla geliştirebiliriz, takıma nasıl daha fazla tecrübeli oyuncular katabiliriz, sürekli olarak bunların konuşmasını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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