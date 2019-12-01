Dünya yıldızı isim Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! Süper Lig'i sallayacak transfer
Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda eksik mevkilerdeki sorunu gidermek isteyen sarı-lacivertli yönetim dünya yıldızı bir ismi İstanbul'a getirerek gizlice görüşme gerçekleştirdi. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Fransız futbol adamı yaptığı açıklamada "Önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz. Sürekli olarak konuşuyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var ve mali sınırlamalar içerisinde gerçekten çok yaratıcı olmalıyız. Elimizde genç oyuncular var ve onları nasıl daha fazla geliştirebiliriz, takıma nasıl daha fazla tecrübeli oyuncular katabiliriz, sürekli olarak bunların konuşmasını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.