Gençlerbirliği - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı değerlendirme: Cesaret edemedi

Veya hafta boyunca basın kim bilir neler yazacaktır? 'G.Saray kendine geldi, net galibiyet' diye... G.Birliği için söylenecek tek şey var. Çok kötü yönetildiler rahmetli İlhan abiden sonra. Bir yahudinin oğlu satılık bir emlak almaya gidiyor, babası soruyor oğluna 'Oğlum burayı almaya gidiyorsun da bu emlak alacağın insana babasından mı kalmış yoksa kendi mi almış' diye. 'Çünkü eğer kendi almışsa işin zor, kolay kolay satmaz ama babadan kalmışsa merak etme alırsın. Büyük para verme' diyor. İşte G.Birliği'nin hali de şu an bu. Benzetme tam uyuyor.