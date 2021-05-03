Avrupa'nın devleri peşindeydi! Beşiktaş bonservisini belirledi
Süper Lig'de bitime 3 hafta kala zirvede bulunan ve Hatayspor'u 7-0 gibi tarihi bir skorla geçerek rakiplerine gözdağı veren Beşiktaş, iki genç yıldızı Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin'in bonservis bedellerini belirledi.
03.05.2021 09:13
- Son Güncelleme: 03.05.2021 09:14
Kaleyi devraldığı ilk sezonunda şampiyonluk yaşamaya hazırlanan Ersin Destanoğlu, ligde 32 maçta 29 gol yerken 13 karşılaşmayı da ağlarında top görmeden tamamladı.
20 yaşındaki eldivenin başarılı performansına Avrupa kulüpleri kayıtsız kalmadı. Lyon, Ersin'i izlemek için 3 kez Türkiye'ye scoutlarını gönderirken Nice ve Torino'nun gözlemcileri de Hatayspor maçında tribündeydi.
Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim ise özellikle Lyon ve Nice'in yakından ilgilendiği genç kalecinin bonservisini 10 miyon euro olarak belirledi. Sezon sonunda resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.
Resmi maçlarda kaydettiği 23 gol ve 4 asistle harikalar yaratan Kanadalı golcü Cyle Larin ise hem kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi hem de adını Avrupa piyasasına duyurdu.
Devre arası Premier Lig'den iki ayrı teklif alan 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis önerisi Beşiktaş yönetimi tarafından reddedilmişti.
Siyah-beyazlılar, oyuncusuna karşılık daha önce istediği 15 milyon euro'yu yukarı çekti.
LARIN 20 MİLYON EURO
Yönetim, İngiltere'de West Ham United ile Everton'ın yanı sıra Fransız ve İtalyan kulüplerinin de radarındaki Larin'in yeni bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi.