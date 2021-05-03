RAMAZAN İMSAKİYE
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Emre Belözoğlu'ndan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı 11'leri...

Süper Lig'in 39. haftasının en kritik mücadelelerinden birinde Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Yılmaz Vural'lı BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe zirve yarışını sürdürmek isterken, BB Erzurumspor ise kazanarak düşme potasından çıkmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin eksikliğinde Emre Belözoğlu'nun sağ bekte sürpriz bir isme forma vermeyi planladığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı muhtemel 11'leri...

03.05.2021 11:14 - Son Güncelleme: 03.05.2021 12:20
Emre Belözoğlu'ndan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı 11'leri...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Sarı-lacivertliler kazanıp lider Beşiktaş ile farkı yeniden 5 puana indirmek ve şampiyonluk şansını son 3 maça taşımak istiyor.

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Emre Belözoğlu'ndan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı 11'leri...

Hedef en kötü ihtimalle ligi Galatasaray'ın önünde 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi biletini almak. Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından A Takım Direktörlüğüne getirilen Emre Belözoğlu yönetiminde 6 maça çıkan Fenerbahçe, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İlk yarıda Erzurum'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-0 kazanmıştı.

Emre Belözoğlu'ndan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı 11'leri...

7 OYUNCU SINIRDA
Sarı-lacivertli ekipte ceza sınırında bulunan Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş bu akşam da sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Emre Belözoğlu'ndan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı 11'leri...

DADAŞ CAN DERDİNDE
Erzurumspor ligde kalma savaşı veriyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Medipol Başakşehir'e yenilerek avantaj kaybeden Yılmaz Vural'ın ekibi de sahaya galibiyet için çıkacak. Son haftayı bay geçecek olan lacivert-beyazlıların puan kaybına tahammülü yok.

Emre Belözoğlu'ndan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı 11'leri...

4. RANDEVU
İKİ takım Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. Önceki üç maçın ikisini Fenerbahçe kazanırken, bir mücadele ise berabere sonuçlandı. Kanarya 6, Erzurumspor 2 gol attı.