Emre Belözoğlu'ndan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı 11'leri...

Süper Lig'in 39. haftasının en kritik mücadelelerinden birinde Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Yılmaz Vural'lı BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe zirve yarışını sürdürmek isterken, BB Erzurumspor ise kazanarak düşme potasından çıkmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin eksikliğinde Emre Belözoğlu'nun sağ bekte sürpriz bir isme forma vermeyi planladığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı muhtemel 11'leri...

03.05.2021 11:14 - Son Güncelleme: 03.05.2021 12:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





