Emre Belözoğlu'ndan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı 11'leri...
Süper Lig'in 39. haftasının en kritik mücadelelerinden birinde Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Yılmaz Vural'lı BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe zirve yarışını sürdürmek isterken, BB Erzurumspor ise kazanarak düşme potasından çıkmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin eksikliğinde Emre Belözoğlu'nun sağ bekte sürpriz bir isme forma vermeyi planladığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Sarı-lacivertliler kazanıp lider Beşiktaş ile farkı yeniden 5 puana indirmek ve şampiyonluk şansını son 3 maça taşımak istiyor.
Hedef en kötü ihtimalle ligi Galatasaray'ın önünde 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi biletini almak. Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından A Takım Direktörlüğüne getirilen Emre Belözoğlu yönetiminde 6 maça çıkan Fenerbahçe, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İlk yarıda Erzurum'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-0 kazanmıştı.