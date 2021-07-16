Fenerbahçe Başkanı Ali Koç söylediği her şeyin tersini yapıyor: TFF yerinde olsam...
Geçtiğimiz gün Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları ile katıldığı canlı yayında, "Federasyonun yerinde olsam 30 yaş üstü futbolcu transferine izin vermem" diyen Ali Koç, Fenerbahçe kadrosunu 30 yaş üstü oyuncu ile doldurdu.
16.07.2021 15:17
- Son Güncelleme: 16.07.2021 15:17
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 yıllık döneminde sportif başarı yakalayamadı. Yaptığı transferler tartışıldı, söyledikleriyle sürekli çelişkiler yaşadı. Fenerbahçe taraftarı gelmeyen başarılarla adeta kan ağladı!
Ali Koç, 3 kulüp başkanıyla birlikte katıldığı canlı yayında söyledikleriyle yine kendi kalesine gol attı. Koç, canlı yayında, "Federasyonun yerinde olsam 30 yaş üstü futbolcu transferine izin vermem" dedi.