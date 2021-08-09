Galatasaray’da forvete 10 milyonluk hedef! Terim Moffi’yi istedi

Yeni sezon öncesi Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Aslan, yaz transfer döneminde Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Berkan Kutlu gibi yerli isimleri renklerine bağlarken yabancı oyuncu transferinde de Patrick van Aanholt, Alexandru Cicaldu ve Sacha Boey'le anlaşmaya varılmıştı.