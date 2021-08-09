Galatasaray'da forvete 10 milyonluk hedef! Terim Moffi'yi istedi
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da forvet hedefi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Lorient forması giyen Terem Moffi için devreye girdi. İşte detaylar...
09.08.2021 10:54
- Son Güncelleme: 09.08.2021 10:54
Yeni sezon öncesi Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Aslan, yaz transfer döneminde Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Berkan Kutlu gibi yerli isimleri renklerine bağlarken yabancı oyuncu transferinde de Patrick van Aanholt, Alexandru Cicaldu ve Sacha Boey'le anlaşmaya varılmıştı.
Bu sezon genç oyuncuları kadrosuna katmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılar, bir isme daha kanca attı. Yeni Asır'da yer alan habere göre İstanbul ekibi, Fransız Lorient'in 22 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Terem Moffi için bastırıyor.
TEREM MOFFI KİMDİR?
25 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya gelen Terem Moffi, Fransız ekibi Lorient'de forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Nijeryalı santrforun kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.