Vav TV İzle
Haberler Spor Galatasaray'da forvete 10 milyonluk hedef! Terim Moffi'yi istedi

Galatasaray'da forvete 10 milyonluk hedef! Terim Moffi'yi istedi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da forvet hedefi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Lorient forması giyen Terem Moffi için devreye girdi. İşte detaylar...

09.08.2021 10:54 - Son Güncelleme: 09.08.2021 10:54
Galatasaray’da forvete 10 milyonluk hedef! Terim Moffi’yi istedi

Yeni sezon öncesi Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Aslan, yaz transfer döneminde Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Berkan Kutlu gibi yerli isimleri renklerine bağlarken yabancı oyuncu transferinde de Patrick van Aanholt, Alexandru Cicaldu ve Sacha Boey'le anlaşmaya varılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’da forvete 10 milyonluk hedef! Terim Moffi’yi istedi

Bu sezon genç oyuncuları kadrosuna katmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılar, bir isme daha kanca attı. Yeni Asır'da yer alan habere göre İstanbul ekibi, Fransız Lorient'in 22 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Terem Moffi için bastırıyor.

Galatasaray’da forvete 10 milyonluk hedef! Terim Moffi’yi istedi

Falcao ve Diagne'yi maliyetleri nedeniyle takımda düşünmeyen Aslan'ın bu iki isimle yollarını ayırması halinde Moffi için resmi girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

Galatasaray’da forvete 10 milyonluk hedef! Terim Moffi’yi istedi

Lorient'in Moffi için kapıyı 10 milyon euro'dan açtığı belirtilirken pazarlıkların kısa sürede başlaması bekleniyor.

Galatasaray’da forvete 10 milyonluk hedef! Terim Moffi’yi istedi

TEREM MOFFI KİMDİR?

25 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya gelen Terem Moffi, Fransız ekibi Lorient'de forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Nijeryalı santrforun kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

Galatasaray’da forvete 10 milyonluk hedef! Terim Moffi’yi istedi

Geride bıraktığımız sezon toplam 36 karşılaşmada görev alan genç yıldız, 16 gol atarken 3 de asist yaptı.

SON DAKİKA