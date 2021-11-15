Galatasaray’da Fatih Terim’in zor kararı! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Galatasaray'ın teknik patronu, diğer taraftan da içinde mutlaka Halil'in yer alacağı ve Mohamed ya da Diagne ile desteklenecek formül üzerine de kafa yoracak. Bu durumda zorluk derecesi yüksek maçlarda düşünülen 3'lü orta saha kurgusu bu kez tercih edilmeyecek.