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Galatasaray'da Fatih Terim'in zor kararı! Fenerbahçe derbisi öncesi...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi kadro çalışmalarını sürdürüyor. Derbide sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirleyen Fatih Terim, forvette ise kime forma şansı vereceği konusunda kararsız. Mostafa Mohamed'in Karagümrük maçında gol atması, Halil Dervişoğlu'nun Milli Takım'daki iyi formunun yanı sıra Diagne'nin de Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında hattrick yapması Terim'in karar vermesini zorlaştırdı.

15.11.2021 09:30 - Son Güncelleme: 15.11.2021 09:30
Galatasaray’da Fatih Terim’in zor kararı! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Galatasaray'da derbi öncesi forvette üç bilinmeyenli denklem yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne arasında kimi oynatacağına karar veremedi.

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Galatasaray’da Fatih Terim’in zor kararı! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, bir tarafta milli takımlarda bulunan Halil ve Mohamed, diğer tarafta ise Florya'da takımla beraber antrenmanlarını sürdüren Diagne arasından kimin oynayacağına son dakikada karar verecek.

Galatasaray’da Fatih Terim’in zor kararı! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Terim, milli takımlarda bulunan Halil ve Mohamed'in alacağı süreleri de dikkate alacak. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Bursa ile yapılan hazırlık maçında 3 gol atan Diagne'nin formunu da göz önünde bulunduracak.

Galatasaray’da Fatih Terim’in zor kararı! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Galatasaray'ın teknik patronu, diğer taraftan da içinde mutlaka Halil'in yer alacağı ve Mohamed ya da Diagne ile desteklenecek formül üzerine de kafa yoracak. Bu durumda zorluk derecesi yüksek maçlarda düşünülen 3'lü orta saha kurgusu bu kez tercih edilmeyecek.

Galatasaray’da Fatih Terim’in zor kararı! Fenerbahçe derbisi öncesi...

A Milli Takımı'nın Cebelitarık ile oynadığı karşılaşmada göz dolduran iki Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın performansları, teknik direktör Fatih Terim'i hem Fenerbahçe derbisi öncesinde ümitlendirdi hem de gururlandırdı.

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