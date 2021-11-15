Galatasaray'da Fatih Terim'in zor kararı! Fenerbahçe derbisi öncesi...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi kadro çalışmalarını sürdürüyor. Derbide sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirleyen Fatih Terim, forvette ise kime forma şansı vereceği konusunda kararsız. Mostafa Mohamed'in Karagümrük maçında gol atması, Halil Dervişoğlu'nun Milli Takım'daki iyi formunun yanı sıra Diagne'nin de Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında hattrick yapması Terim'in karar vermesini zorlaştırdı.
15.11.2021 09:30
- Son Güncelleme: 15.11.2021 09:30
Galatasaray'da derbi öncesi forvette üç bilinmeyenli denklem yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne arasında kimi oynatacağına karar veremedi.
Galatasaray'ın teknik patronu, diğer taraftan da içinde mutlaka Halil'in yer alacağı ve Mohamed ya da Diagne ile desteklenecek formül üzerine de kafa yoracak. Bu durumda zorluk derecesi yüksek maçlarda düşünülen 3'lü orta saha kurgusu bu kez tercih edilmeyecek.
A Milli Takımı'nın Cebelitarık ile oynadığı karşılaşmada göz dolduran iki Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın performansları, teknik direktör Fatih Terim'i hem Fenerbahçe derbisi öncesinde ümitlendirdi hem de gururlandırdı.