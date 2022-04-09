Valerien Ismael ilk galibiyetini istiyor! İşte Beşiktaş-Alanyaspor maçının muhtemel 11’leri

Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı. Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu m açlarda 12 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.