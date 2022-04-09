RAMAZAN İMSAKİYE
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Valerien Ismael ilk galibiyetini istiyor! İşte Beşiktaş-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde iç sahadaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta hedef mutlak 3 puan. Konuk ekip Alanyaspor ise güçlü rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İşte Beşiktaş - Alanyaspor maçında muhtemel 11'ler...

09.04.2022 09:42 - Son Güncelleme: 09.04.2022 09:42
Valerien Ismael ilk galibiyetini istiyor! İşte Beşiktaş-Alanyaspor maçının muhtemel 11’leri

Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak Alanyaspor karşılaşmasına çevrildi. Süper Lig'in 32. haftasında Güney ekibini konuk edecek olan Kara Kartal, yeni hocasıyla ilk iç saha maçına çıkıyor.

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Valerien Ismael ilk galibiyetini istiyor! İşte Beşiktaş-Alanyaspor maçının muhtemel 11’leri

Ligde 4 maç sonra galibiyete uzanmak isteyen siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Valerien İsmael yönetiminde iç sahadaki ilk maçına çıkacak. Beşiktaş, Farioli idaresinde iyi bir çıkış yakalayan Alanyaspor karşısında kötü gidişatı durdurmak ve 3 puan alarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.

Valerien Ismael ilk galibiyetini istiyor! İşte Beşiktaş-Alanyaspor maçının muhtemel 11’leri

EVİNDE YENİLMİYOR
İki takım arasındaki karşılaşmalara bakıldığında Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi 2 kez kazandı.

Valerien Ismael ilk galibiyetini istiyor! İşte Beşiktaş-Alanyaspor maçının muhtemel 11’leri

Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı. Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu m açlarda 12 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

Valerien Ismael ilk galibiyetini istiyor! İşte Beşiktaş-Alanyaspor maçının muhtemel 11’leri

7 OYUNCU SINIRDA
Siyah-beyazlılarda Oğuzhan, Teixeira, Rıdvan, Welinton, Rosier, Güven ve Josef kart sınırında. Söz konusu oyuncular bu akşam kart görmesi halinde haftaya Giresun deplasmanında forma giyemeyecek.

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