Valerien Ismael ilk galibiyetini istiyor! İşte Beşiktaş-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde iç sahadaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta hedef mutlak 3 puan. Konuk ekip Alanyaspor ise güçlü rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İşte Beşiktaş - Alanyaspor maçında muhtemel 11'ler...
09.04.2022 09:42 - Son Güncelleme: 09.04.2022 09:42
Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak Alanyaspor karşılaşmasına çevrildi. Süper Lig'in 32. haftasında Güney ekibini konuk edecek olan Kara Kartal, yeni hocasıyla ilk iç saha maçına çıkıyor.
Ligde 4 maç sonra galibiyete uzanmak isteyen siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Valerien İsmael yönetiminde iç sahadaki ilk maçına çıkacak. Beşiktaş, Farioli idaresinde iyi bir çıkış yakalayan Alanyaspor karşısında kötü gidişatı durdurmak ve 3 puan alarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.