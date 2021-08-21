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Beşiktaş'ın yıldız ismi Galatasaray formasını böyle giydi! Görenler dönüp tekrar tekrar baktı

Yaz demek sporseverler için sadece deniz, kum, güneş değil aynı zamanda transfer dönemi demek... Özellikle son dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi hayli yoğun. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, epey ses getiren transferlere imzasını attı yaz döneminde. Bunlardan biri de Michy Batshuayi oldu. Beşiktaş'ın Chelsea'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı golcü hakkında araştırma yapanlarsa Galatasaray formalı fotoğrafları karşısında şaşıp kaldı.

21.08.2021 15:40 - Son Güncelleme: 21.08.2021 15:40
Beşiktaş’ın yıldız ismi Galatasaray formasını böyle giydi! Görenler dönüp tekrar tekrar baktı

Transfer dönemleri, taraftarın futbolu en çok sevdiği yanlarından biri. Kadrolara yapılan her takviye şampiyonluk için yeni bir umut demek. Gelenler, gidenler, yeni oyun sistemleri derken heyecan çıtası en üst düzeylere çıkarılıyor.

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Beşiktaş’ın yıldız ismi Galatasaray formasını böyle giydi! Görenler dönüp tekrar tekrar baktı

2020-21 sezonunu şampiyon kapatan Beşiktaş, Chelsea'dan Michy Batshuayi kiralık olarak renklerine kattı geçtiğimiz günlerde.

Beşiktaş’ın yıldız ismi Galatasaray formasını böyle giydi! Görenler dönüp tekrar tekrar baktı

Hem Beşiktaş taraftarını hem de tüm futbol severleri heyecanlandıran bu transfer sonrasında 27 yaşındaki golcüden beklentiler büyük.

Beşiktaş’ın yıldız ismi Galatasaray formasını böyle giydi! Görenler dönüp tekrar tekrar baktı

Şimdi biraz geçmişe gitme vakti. Takvimler 2017 yılını gösterirken Michy Batshuayi yine Türkiye gündeminde yer alan bir isimdi.

Beşiktaş’ın yıldız ismi Galatasaray formasını böyle giydi! Görenler dönüp tekrar tekrar baktı

10 Nisan 2017 tarihinde İngiliz Daily Star hem Batshuayi'nin Galatasaray transferine kesin gözüyle bakıyor hem de bu fotoğrafları yayınlıyordu.

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