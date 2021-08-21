Beşiktaş'ın yıldız ismi Galatasaray formasını böyle giydi! Görenler dönüp tekrar tekrar baktı
Yaz demek sporseverler için sadece deniz, kum, güneş değil aynı zamanda transfer dönemi demek... Özellikle son dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi hayli yoğun. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, epey ses getiren transferlere imzasını attı yaz döneminde. Bunlardan biri de Michy Batshuayi oldu. Beşiktaş'ın Chelsea'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı golcü hakkında araştırma yapanlarsa Galatasaray formalı fotoğrafları karşısında şaşıp kaldı.
21.08.2021 15:40
- Son Güncelleme: 21.08.2021 15:40
2020-21 sezonunu şampiyon kapatan Beşiktaş, Chelsea'dan Michy Batshuayi kiralık olarak renklerine kattı geçtiğimiz günlerde.
Hem Beşiktaş taraftarını hem de tüm futbol severleri heyecanlandıran bu transfer sonrasında 27 yaşındaki golcüden beklentiler büyük.