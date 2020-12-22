Fatih Terim'den değişim kararı! İşte Galatasaray - Göztepe maçının 11'leri...
6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından deplasmanda Fatih Karagümrük'e mağlup olan Galatasaray'da gözler Göztepe maçına çevrildi. Türk Telekom Stadı'nda bugün saat 19.00'da oynanacak karşılaşma öncesi Fatih Terim'in kadroda değişime gideceği ve Belhanda ile Luyindama'nın yeniden 11'e gireceği öğrenildi. Kırmızı kart cezalısı Terim'in yedek kulübesinde yer alamayacağı karşılaşmada takımın başında Ümit Davala, Levent Şahin ve Riera olacak. İşte Galatasaray - Göztepe maçının muhtemel 11'leri...
Ligde 12. haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip ardından Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmayı kaybederek büyük bir şok 6 maçlık yenilmezlik serisini kaybetmişti. Cimbom, İzmirli renktaşı karşısında galip gelerek yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Karagümrük karşısında kırmızı kart gören Fatih Terim ve Marcao bugün yok.
İŞTE ZORLU MAÇIN 11'LERİ