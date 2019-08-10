Galatasaraylıların beklediği o fotoğraf! Falcao ve Abdurrahim Albayrak... | Galatasaray son dakika transfer haberleri
Radamel Falcao adım adım Galatasaray'a... Geçtiğimiz günlerde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut, transfer görüşmeleri için Fransa'ya gitmişti. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı golcü ile bir araya geldi. İkilinin birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
10.08.2019 16:16
- Son Güncelleme: 10.08.2019 16:16
Falcao'nun Galatasaray'la anlaşma sağladığını söyleyen muhabir Lonjon, Monaco'da başkan yardımcısı Petrov'un henüz oyuncuyu bonservissiz göndermeye ikna olmadığını ve görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Öte yandan Fransız ekibinin, Kolombiyalı golcünün yerini doldurmak için Sevilla'dan Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya yakın olduğunu da duyurdu.
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