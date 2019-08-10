Galatasaraylıların beklediği o fotoğraf! Falcao ve Abdurrahim Albayrak... | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Falcao'nun Galatasaray'la anlaşma sağladığını söyleyen muhabir Lonjon, Monaco'da başkan yardımcısı Petrov'un henüz oyuncuyu bonservissiz göndermeye ikna olmadığını ve görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Öte yandan Fransız ekibinin, Kolombiyalı golcünün yerini doldurmak için Sevilla'dan Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya yakın olduğunu da duyurdu.