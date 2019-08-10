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Galatasaraylıların beklediği o fotoğraf! Falcao ve Abdurrahim Albayrak... | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Radamel Falcao adım adım Galatasaray'a... Geçtiğimiz günlerde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut, transfer görüşmeleri için Fransa'ya gitmişti. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı golcü ile bir araya geldi. İkilinin birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

10.08.2019 16:16 - Son Güncelleme: 10.08.2019 16:16
Galatasaraylıların beklediği o fotoğraf! Falcao ve Abdurrahim Albayrak... | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir uğraştığı Falcao transferinde mutlu sona çok yakın.

Galatasaraylıların beklediği o fotoğraf! Falcao ve Abdurrahim Albayrak... | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Geçtiğimiz günlerde Falcao transfer için yetki verilen menajer Ahmet Bulut ile birlikte Fransa'ya giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı yıldız ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaraylıların beklediği o fotoğraf! Falcao ve Abdurrahim Albayrak... | Galatasaray son dakika transfer haberleri

İŞTE GALATASARAYLILARI HEYECANLANDIRAN O FOTOĞRAF

Görüşme sonrası fotoğraf çekilen ikilinin verdiği samimi poz, transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

Galatasaraylıların beklediği o fotoğraf! Falcao ve Abdurrahim Albayrak... | Galatasaray son dakika transfer haberleri

"MONACO BEDAVA GÖNDERMEK İSTEMİYOR"

Bu arada Yahoo Sport France'ın muhabiri Manu Lonjon sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir bilgilendirme yaptı.

Galatasaraylıların beklediği o fotoğraf! Falcao ve Abdurrahim Albayrak... | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Falcao'nun Galatasaray'la anlaşma sağladığını söyleyen muhabir Lonjon, Monaco'da başkan yardımcısı Petrov'un henüz oyuncuyu bonservissiz göndermeye ikna olmadığını ve görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Öte yandan Fransız ekibinin, Kolombiyalı golcünün yerini doldurmak için Sevilla'dan Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya yakın olduğunu da duyurdu.

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