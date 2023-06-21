Galatasaraylı yöneticiden flaş Icardi açıklaması!
Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Kırmızı Erden Timur ve Okan Buruk ile ilgili de konuşurken Icardi'nin geleceği hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, sarı-kırmızılıların şampiyonluğu, gelecek sezonki yapılanma ve birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı takımın bu yıl yaşadığı şampiyonluğun çok kıymetli olduğuna değinen Nihat Kırmızı, "Bu seneki şampiyonluk çok kıymetli. Tarihimizdeki diğer şampiyonluklar da çok kıymetli ama bu senenin kendine özgü özellikleri var. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Galatasaray da cumhuriyete her zaman sahip çıkmış bir camia olarak Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon oldu. Aslında şampiyonluğa en layık takım da Galatasaray'dı.
Bu şampiyonluğu camiamıza yaşattık, bu anlamda çok mutluyuz. Bizim için çok önemliydi. Bunun yanında çok zor dönemden geçtik. Hepimizi derinden yaralayan deprem hadisesi yaşadık. Lige ara verildi, bazı takımlarımız ligden çekilmek zorunda kaldı. Zorlu bir dönemdi. Psikolojik olarak oyuncularımızın kendilerini toparlaması camiaların kendini toparlaması tüm kulüpler için aslında aynı şey söz konusuydu.
Galatasaray burada profesyonelliğini camianın gücünü ön plana çıkararak daha çabuk toparlandı. Hatta deprem bölgesine ilk ve en çok yardım eden kulüp unvanını da taşıyor. Orayla bağımız hiç kopmadı. Sonsuza kadar o acıları yaşayan insanlarla beraber o acıları yaşayıp, elimizden geldiğince katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
"FENERBAHÇE İLE OYNAYIP ŞAMPİYON OLMAK AYRI BİR MUTLULUK VE GURUR"
Son maçta Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk kupasını kaldırmalarının bu şampiyonluğu daha değerli kıldığını aktaran Kırmızı, "Diğer kulüplere baktığımızda iyi takımlar vardı. 14 maç üst üste kazanıyorsunuz puan farkı 5-6. 15-20 puan farkı olmasını beklersiniz ama fark 5-6. Çünkü rakipleriniz de kazanıyor. Onlar da iyi kadrolar kurmuş, iyi sonuçlar alıyorlar. Farkı bir türlü aşamıyorsunuz.