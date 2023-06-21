Galatasaraylı yöneticiden flaş Icardi açıklaması!

Sarı-kırmızılı takımın bu yıl yaşadığı şampiyonluğun çok kıymetli olduğuna değinen Nihat Kırmızı, "Bu seneki şampiyonluk çok kıymetli. Tarihimizdeki diğer şampiyonluklar da çok kıymetli ama bu senenin kendine özgü özellikleri var. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Galatasaray da cumhuriyete her zaman sahip çıkmış bir camia olarak Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon oldu. Aslında şampiyonluğa en layık takım da Galatasaray'dı.