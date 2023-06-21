Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Dünya yıldızı geliyor
Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon öncesi de transferde karşı karşıya gelmeye başladı. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu dünya yıldızı orta saha için girişimlerini sıklaştırdı. İşte A Spor'un aktardığı flaş transfer gelişmesinin detayları ve o isim...
21.06.2023 15:36 - Son Güncelleme: 21.06.2023 15:36
ASLAN'DA 8 AYRILIK
G.Saray'da Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Juan Mata, Okan Kocuk gibi isimlerin sözleşmeleri sona ererken; kiralık gelen Mauro Icardi, Milot Rashica ve Sam Adekugbe de takımlarına geri döndü.
Ayrıca geçtiğimiz yıl Nantes'ta kiralık olarak forma giyen Mostafa Mohamed, 5.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibine satıldı.