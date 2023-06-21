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Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Dünya yıldızı geliyor

Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon öncesi de transferde karşı karşıya gelmeye başladı. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu dünya yıldızı orta saha için girişimlerini sıklaştırdı. İşte A Spor'un aktardığı flaş transfer gelişmesinin detayları ve o isim...

21.06.2023 15:36 - Son Güncelleme: 21.06.2023 15:36
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev transfer çalımı! Dünya yıldızı geliyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon oldu ve 4 yıl aradan sonra sezonu mutlu sonla kapattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev transfer çalımı! Dünya yıldızı geliyor

Ülkemizdeki bir diğer kupa olan Ziraat Türkiye Kupası'nı ise Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev transfer çalımı! Dünya yıldızı geliyor

İki ezeli rakip transfer çalışmalarına hız verirken, önümüzdeki sezonun planlamasına şimdiden başladı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev transfer çalımı! Dünya yıldızı geliyor

ASLAN'DA 8 AYRILIK

G.Saray'da Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Juan Mata, Okan Kocuk gibi isimlerin sözleşmeleri sona ererken; kiralık gelen Mauro Icardi, Milot Rashica ve Sam Adekugbe de takımlarına geri döndü.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev transfer çalımı! Dünya yıldızı geliyor

Ayrıca geçtiğimiz yıl Nantes'ta kiralık olarak forma giyen Mostafa Mohamed, 5.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibine satıldı.

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