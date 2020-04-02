Galatasaraylı yıldz Radamel Falcao corona virüs kesintisini reddetti! Katar'a gidiyor
Corona virüs salgını spor kulüplerini ekonomik olarak çıkmaza sürükledi. Liglerin ertelenmesi, Avrupa kupalarının oynanmayacak olması sonrası kulüpler ekonomik açmaz için formüller üretmeye başladı. Bunlardan biri Galatasaray. Corona virüs salgını nedeniyle ilk olarak futbolcuların maaşlarında kesintiye gitmeyi kararlaştıran yönetime futbolcular red cevabı verdi. Bunlardan biri de Radamel Falcao oldu. Bu cevap sonrası ortaya flaş bir iddia atıldı. İşte detaylar.
02.04.2020 10:01
- Son Güncelleme: 02.04.2020 10:01
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