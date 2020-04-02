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Galatasaraylı yıldz Radamel Falcao corona virüs kesintisini reddetti! Katar'a gidiyor

Corona virüs salgını spor kulüplerini ekonomik olarak çıkmaza sürükledi. Liglerin ertelenmesi, Avrupa kupalarının oynanmayacak olması sonrası kulüpler ekonomik açmaz için formüller üretmeye başladı. Bunlardan biri Galatasaray. Corona virüs salgını nedeniyle ilk olarak futbolcuların maaşlarında kesintiye gitmeyi kararlaştıran yönetime futbolcular red cevabı verdi. Bunlardan biri de Radamel Falcao oldu. Bu cevap sonrası ortaya flaş bir iddia atıldı. İşte detaylar.

02.04.2020 10:01 - Son Güncelleme: 02.04.2020 10:01
Galatasaraylı yıldz Radamel Falcao corona virüs kesintisini reddetti! Katar'a gidiyor

Corona virüsü salgını futbol dünyasında da taşları yerinden oynatmaya başladı. Liglerin askıya alınmasıyla ekonomik olarak çıkmaza giren kulüpler, çözüm yolları aramaya başladı.

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Galatasaraylı yıldz Radamel Falcao corona virüs kesintisini reddetti! Katar'a gidiyor

Krizi atlatmak için gündeme gelen ilk çare ise futbolcuların maaşlarında indirime gitmek.

Galatasaraylı yıldz Radamel Falcao corona virüs kesintisini reddetti! Katar'a gidiyor

Juventus ve Barcelona'nın bu yola başvurmasının ardından Süper Lig ekipleri de oyuncularla görüşmeye başladı.

Galatasaraylı yıldz Radamel Falcao corona virüs kesintisini reddetti! Katar'a gidiyor

İNDİRİMİ KABUL ETMEDİ!
Galatasaray'ın da başta yıldız isimler olmak üzere takımdaki futbolculardan indirim talep ettiği ifade ediliyor.

Galatasaraylı yıldz Radamel Falcao corona virüs kesintisini reddetti! Katar'a gidiyor

Katar basınında sarı-kırmızılı ekip için çarpıcı bir iddia dile getirildi. Al Watan'da yer alan habere göre Falcao, kulüpten gelen indirim istediğini reddetti ve Al Sadd'la anlaştı.

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