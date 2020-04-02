Corona virüsü yenen Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ilk kez açıkladı!

Türkiye ilk olarak Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın corona virüse yakalandığı haberini almıştı. Onu Fatih Terim ve Yusuf Günay takip etmişti. Kendisi gibi virüsü kapan eşi Şükran Albayrak ve oğlu Hikmet Albayrak'la hastanede tedavi gören Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak 15 gün sonra taburcu oldu.