Corona virüsü yenen Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ilk kez açıkladı!
Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın corona virüse yakalandığı haberleri bomba etkisi yaratmış hemen ardından Fatih Terim ve Yusuf Günay da corona virüse yakalanmıştı. Üçü de corona virüsü yendi ve hastaneden taburcu oldu. Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak corona virüse yakalandıktan sonra neler yaşadığını ilk kez anlattı.
02.04.2020 09:26
- Son Güncelleme: 02.04.2020 09:26
Türkiye ilk olarak Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın corona virüse yakalandığı haberini almıştı. Onu Fatih Terim ve Yusuf Günay takip etmişti. Kendisi gibi virüsü kapan eşi Şükran Albayrak ve oğlu Hikmet Albayrak'la hastanede tedavi gören Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak 15 gün sonra taburcu oldu.
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