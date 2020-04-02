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Corona virüsü yenen Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ilk kez açıkladı!

Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın corona virüse yakalandığı haberleri bomba etkisi yaratmış hemen ardından Fatih Terim ve Yusuf Günay da corona virüse yakalanmıştı. Üçü de corona virüsü yendi ve hastaneden taburcu oldu. Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak corona virüse yakalandıktan sonra neler yaşadığını ilk kez anlattı.

02.04.2020 09:26 - Son Güncelleme: 02.04.2020 09:26
Corona virüsü yenen Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ilk kez açıkladı!

Türkiye ilk olarak Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın corona virüse yakalandığı haberini almıştı. Onu Fatih Terim ve Yusuf Günay takip etmişti. Kendisi gibi virüsü kapan eşi Şükran Albayrak ve oğlu Hikmet Albayrak'la hastanede tedavi gören Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak 15 gün sonra taburcu oldu.

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Corona virüsü yenen Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ilk kez açıkladı!

Abdurrahim Albayrak, yaşadıklarını Sabah'a şöyle anlattı:

Corona virüsü yenen Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ilk kez açıkladı!

HANGİ BELİRTİLER VARDI?
Ateş, öksürük, halsizlik vardı. Yani grip ya da soğuk algınlığı geçirdiğiniz zaman yaşadığınız şeyler. Şikayetlerim devam edince doktoruma başvurdum. Hastaneye gittim tetkikler yapıldı.

Corona virüsü yenen Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ilk kez açıkladı!

ÖNEMLİ OLAN PSİKOLOJİ
Fakat çok iyi bir sağlık heyeti tarafından tedavime başlandı. Önce ateşim sonra öksürüğüm git gide azaldı. Burada önemli olan insanın psikolojisi.

Corona virüsü yenen Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ilk kez açıkladı!

Moraliniz iyi olursa emin olun ki ilaçlarla birlikte daha fazla etki ediyor. Hastane süresince yalnız kaldım. Kimseyle temas etmedim. Bol bol dua ettim.

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