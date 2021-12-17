Bruno Pinheiro Beşiktaş'tan ne kadar kazanacak? İşte Kartal'ın yeni hocası
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Süper Lig ve Avrupa'da kötü gidişin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, Bruno Pinheiro ile anlaşma sağladı. Portekiz basınına göre Pinheiro, Estoril ile son maçına çıkarak Beşiktaş'ın yolunu tutacak. İşte tüm detaylar ve Portekizli hocanın kazanacağı rakam...
17.12.2021 09:49
- Son Güncelleme: 17.12.2021 09:49
Süper Lig'de teknik direktör Sergen Yalçın'ın ardından arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro ile anlaşmaya vardı.