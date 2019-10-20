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Galatasaraylı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron bunu da yaptı... ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )

Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Türk mutfağına hayran kaldı. 31 yaşındaki Taron, Türk yemeklerini öğrenmek için aşçısıyla mutfağa girdi. Eşi Falcao'ya Türk yemekleri pişirmek için evine Türk aşçı tutan Taron, aşçısının hazırladığı zeytinyağlı yaprak sarması ve baklava ile ziyafet çekti. Bir aydır İstanbul'da olan yenge, Türk lezzetlerine hayran kaldı.

20.10.2019 11:57 - Son Güncelleme: 20.10.2019 12:13
Galatasaraylı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron bunu da yaptı... ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )

Galatasaray'ın yıldız ismi Radamel Facalo'ya eşinden büyük jest! Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Türk mutfağına hayran kaldı. Bir aydır İstanbul'da olan yenge, Türk lezzetleriyle ziyafet çekti.

Galatasaraylı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron bunu da yaptı... ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )

32 yaşındaki Lorelei Taron, Türk aşçıdan öğrendiği tarifleri eşi için pişiriyor. Kebap, baklava ve dönere bayılan Arjantinli şarkıcı, bu lezzetleri evinde de tatmak için Türk bir aşçı tuttu.

Galatasaraylı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron bunu da yaptı... ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )

Taron'un midesi önceki gün aşçısının hazırladığı zeytinyağlı yaprak sarmasıyla bayram etti.

Galatasaraylı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron bunu da yaptı... ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )

Hatta güzel yenge, Türk yemeklerini öğrenmek için aşçısıyla mutfağa bile girdi.

Galatasaraylı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron bunu da yaptı... ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )


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Harun Tekin & Ceyda Tekin

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