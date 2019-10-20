Galatasaraylı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron bunu da yaptı... ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )

Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Türk mutfağına hayran kaldı. 31 yaşındaki Taron, Türk yemeklerini öğrenmek için aşçısıyla mutfağa girdi. Eşi Falcao'ya Türk yemekleri pişirmek için evine Türk aşçı tutan Taron, aşçısının hazırladığı zeytinyağlı yaprak sarması ve baklava ile ziyafet çekti. Bir aydır İstanbul'da olan yenge, Türk lezzetlerine hayran kaldı.

20.10.2019 11:57 - Son Güncelleme: 20.10.2019 12:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





