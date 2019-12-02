Galatasaraylı Radamel Falcao bu görüntüsüyle pes dedirtti! Kolombiyalı'ya yıllar iyi davranmış

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız yaz döneminin flaş transferlerinden biriydi Radamel Falcao... 32 yaşındaki Kolombiyalı bekleneni veremedi. Hem spor hem de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Uzun zaman sonra Florya'da ilk kez görüntülenen Radamel Falcao'nun ne zaman takıma döneceği merak konusuyken, sosyal medyada ortaya çıkan bu fotoğrafı çok konuşuldu. Anlaşılan o ki Kolombiyalı'ya yıllar çok iyi davranmış.

02.12.2019 17:43 - Son Güncelleme: 02.12.2019 17:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





