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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Puan silme, transfer yasağı...

TFF, sarı-lacivertli ekip için harcama limitini 206 milyon 431 bin 081 TL olarak belirledi anacak 31 Ekim 2019'da KAP'a yapılan bildirimde oyuncu ve teknik ekip gideri 65.1 milyon Euro (dünkü kur ile 412 milyon 734 bin TL) olarak yer aldı. Peki bu durumda Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike ne? Fenerbahçe devre arasında transfer yapabilecek mi? Fenerbahçe'ye federasyon tarafından herhangi bir yaptırım uygulanacak mı? İşte detaylar.

03.12.2019 08:31 - Son Güncelleme: 03.12.2019 08:31
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Puan silme, transfer yasağı...

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer yapıp yapamayacağı TFF ile görüşmelerin sonrasında belli olacak.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Puan silme, transfer yasağı...

Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez uygulanan "Kulüp Lisans Talimatı" gereği TFF tarafından yaptırıma uğrayabilir.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Puan silme, transfer yasağı...

Peki tablo ne? İşte ocak ayındaki stratejiyi direkt olarak etkileyecek tablo...

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Puan silme, transfer yasağı...

HARCAMA LİMİTİ AŞIMI SÖZ KONUSU

TFF sezon başında her kulüp için harcama limiti açıkladı.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Puan silme, transfer yasağı...

Kulüpler, futbolcu (maaş ve prim), teknik heyet ve menajerlik ücreti harcamalarında bu limitin üzerine çıkarsa yeni talimat gereği ceza alacak.

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