Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Puan silme, transfer yasağı...

TFF, sarı-lacivertli ekip için harcama limitini 206 milyon 431 bin 081 TL olarak belirledi anacak 31 Ekim 2019'da KAP'a yapılan bildirimde oyuncu ve teknik ekip gideri 65.1 milyon Euro (dünkü kur ile 412 milyon 734 bin TL) olarak yer aldı. Peki bu durumda Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike ne? Fenerbahçe devre arasında transfer yapabilecek mi? Fenerbahçe'ye federasyon tarafından herhangi bir yaptırım uygulanacak mı? İşte detaylar.

03.12.2019 08:31 - Son Güncelleme: 03.12.2019 08:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





