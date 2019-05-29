Galatasaraylı Fernando Muslera'dan Fatih Terim itirafları!
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 22.şampiyonluk sonrası özel açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk, Fatih Terim, Türkiye ve Şampiyonlar Ligi hakkında açıklamalarda bulunan Fernando Muslera'nın özellikle Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamalar çok konuşuldu. İşte Muslera'nın açıklamalarından satır başları...
29.05.2019 12:18
- Son Güncelleme: 29.05.2019 12:30
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando MuslerA sarı kırmızılı takımın 22. lig şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu. İşte Uruguaylı'nın röportajından satır başları...
"Türkiye'nin en iyi hocası Fatih Terim'dir. İkinci bir isim aklıma gelmiyor. Galatasaray'da bence ikinci bir hoca alternatifi yok.
Fatih hocam varken, hocamızın Fatih Terim olması gerekiyor, başka bir alternatifimiz yok. Umarım uzun yıllar da devam ederiz"
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sarı kırmızılı takımın 22'nci lig şampiyonluğunun ardından özel açıklamalarda bulundu.
22'nci lig şampiyonluğundan dolayı çok mutlu olduğunu ve bu başarının çok önemli bir başarı olduğunu dile getiren deneyimli kaleci şöyle konuştu;