Başakşehir günleri biten Arda Turan'a dünya devi talip oldu

Spor Toto Süper Lig'i, şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci olarak bitiren Medipol Başakşehir'de sözleşmesi biten futbolcu Arda Turan ile yolların ayrılması kararı alındı. Son dakika gelişmesine göre Başakşehir'den sonra hangi takıma trasfer olacağı çok konuşulan Arda Turan'a adeta piyango vurdu! Tecrübeli futbolcuya bir dünya devi talip olurken; Arda'nın gelen bu teklife hiç düşünmeden olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

29.05.2019 13:55 - Son Güncelleme: 29.05.2019 13:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





