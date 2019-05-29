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Başakşehir günleri biten Arda Turan'a dünya devi talip oldu

Spor Toto Süper Lig'i, şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci olarak bitiren Medipol Başakşehir'de sözleşmesi biten futbolcu Arda Turan ile yolların ayrılması kararı alındı. Son dakika gelişmesine göre Başakşehir'den sonra hangi takıma trasfer olacağı çok konuşulan Arda Turan'a adeta piyango vurdu! Tecrübeli futbolcuya bir dünya devi talip olurken; Arda'nın gelen bu teklife hiç düşünmeden olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

29.05.2019 13:55 - Son Güncelleme: 29.05.2019 13:55
Başakşehir günleri biten Arda Turan'a dünya devi talip oldu

Dünya devi Barcelona'da tutunamayıp yaşadığı çalkantılı özel hayatının ardından Başakşehir'in yolunu tutan ve eleştirilerin hedefinden bir türlü çıkamayan Arda Turan'ın yeni rotası belli oldu. İşte detaylar:

Başakşehir günleri biten Arda Turan'a dünya devi talip oldu

Barcelona'nın yeni sezon planlarında yer almayan Arda Turan satış listesine koyulmuştu.

Başakşehir günleri biten Arda Turan'a dünya devi talip oldu

Aynı zamanda bu andan itibaren Arda Turan'dan bir bonservis geliri de beklemeyen Katalan ekibi, Arda Turan'ı bonservissiz göndermeye razı.

Başakşehir günleri biten Arda Turan'a dünya devi talip oldu

Medipol Başakşehir ile şimdiye kadar, 27 maça çıkan Arda Turan, bu maçlar 2 gol atarken 4 de asist üretti.

Başakşehir günleri biten Arda Turan'a dünya devi talip oldu

Performansı bekleneni karşılamayan Arda için turuncu mavililer de yıllık 4 milyon euro alan oyuncuyu yeni sezonda istemiyor.

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