'Galatasaraylı araba' yine Florya'da! Fatih Terim'in imzası var

Ben de 'Herhangi bir tahrik edecek davranışta bulunmuyorum, ne başıma gelebilir ki?' dedim. Onlar da 'Bizim taraftar tabir ettiklerimiz dışında fanatik taraftarlar var, onlar bir şey yapabilir belki' dediler. Ben de 'Biz tahrik etmedikten sonra bir şey olmaz' dedim. Mezuniyet töreni bittikten sonra 6 tane motosikletli geldi. Bana Avrasya Tüneli'ne kadar eşlik ettiler, bana bir şey olmasın diye. Tam tünele geldiğimde onlar ayrıldılar. O beni çok duygulandırdı. 'Helal olsun' dedim. Gerçek taraftarlık ve spor sevgisi bu. Bizim gösterdiğimiz işe saygı gösterdiler. Galatasaraylı taraftarın yoğun olduğu yerde diğer takım taraftarlarına bir tepki gösterseler ben de engel olurum."

