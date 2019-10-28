'Galatasaraylı araba' yine Florya'da! Fatih Terim'in imzası var
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde kameralara yansıyan Galatasaraylı araba, Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde de Florya'daki yerindeydi. "Galatasaraylı arabada" Fatih Terim, Evren Turhan ve Mert Çetin gibi isimlerin imzaları var.
Galatasaraylı taraftar Temel Akkaş, 'Tofaş Kartal' marka otomobilini sarı kırmızıya boyayarak takım sevgisini aracına yansıttı. DHA ekibi bu araçla Florya turu attı!
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından 30 Eylül'de DHA'nın röportaj yaptığı 'Galatasaraylı araba'nın sahibi Temel Akkaş, bir kez daha DHA'nın konuğu oldu. Araç içinde yapılan ve keyifli geçen röportajda, Galatasaraylı arabanın başından geçenler konuşuldu.
Aracın sahibi Temel Akkaş, 4 sene önce aldığı otomobilini Galatasaray'ın renklerine boyayıp, sarı kırmızılı takımın efsane isimlerinin fotoğraf ve imzalarıyla donatmış, ardından aracı kullanmaya başlamıştı.
"RÖPORTAJDAN SONRA ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIM"
DHA ile yaptığı röportajın ardından çok güzel tepkiler aldığını söyleyen Akkaş, "Önceki röportajım birkaç kanalda çıkmış. Ben dışarıdaydım. Tezgah açıyorum, geçici dövme yapıyorum ve incik, boncuk, yüzük satıyorum. 'Ağabey seni seyrettik, birkaç kanalda çıktın' dediler. Bir de birkaç gazeteden görmüşler. Komşular söylediler, sağ olsunlar; 'Komşu seni televizyonda gördük, Galatasaraylı arabayı tanıyoruz, dövmeli çocuk sizin oralardan yabancı gelmiyor' gibi şeyler söylediler.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLARLA DUYGULANDIRAN ANI
Farklı takım taraftarlarının araçla ilgili güzel tepkiler verdiğini söyleyen Temel Akkaş, Fenerbahçeli taraftarlarla yaşadığı duygulandıran bir anıyı da paylaştı. Akkaş, olumsuz bir tepki almadığını dile getirerek, şunları anlattı:
"Gezerken Fenerbahçeli ya da Beşiktaşlı taraftarlardan herhangi bir olumsuz tepki almadım. Beşiktaş'ın stadının oralara pek gitmedim işim olmadığı için ancak gitsem de bir şey olacağını sanmıyorum. Eğer gerçek futbolseverlerse bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Yalnız Fenerbahçe ile ilgili güzel bir anım var. 30 yıllık dostumun kızı Kadıköy Kız Lisesi'nde okuyordu. Onun mezuniyet törenine gitmiştik. Fenerbahçeli motosikletli bir grup geldi. Araba da orada, bahçedeydi. İnsanlar bakıp resim çekiyordu. O grup bu araba kimin, bu nasıl bir aşktır dediler. 'Biz Fenerbahçeliyiz ama bu arabaya hayran kaldık, fotoğraf çektirebilir miyiz' dediler. Ben de tabii ki dedim. 'Buraya bu arabayla gelmen büyük cesaret' dediler.
Ben de 'Herhangi bir tahrik edecek davranışta bulunmuyorum, ne başıma gelebilir ki?' dedim. Onlar da 'Bizim taraftar tabir ettiklerimiz dışında fanatik taraftarlar var, onlar bir şey yapabilir belki' dediler. Ben de 'Biz tahrik etmedikten sonra bir şey olmaz' dedim. Mezuniyet töreni bittikten sonra 6 tane motosikletli geldi. Bana Avrasya Tüneli'ne kadar eşlik ettiler, bana bir şey olmasın diye. Tam tünele geldiğimde onlar ayrıldılar. O beni çok duygulandırdı. 'Helal olsun' dedim. Gerçek taraftarlık ve spor sevgisi bu. Bizim gösterdiğimiz işe saygı gösterdiler. Galatasaraylı taraftarın yoğun olduğu yerde diğer takım taraftarlarına bir tepki gösterseler ben de engel olurum."