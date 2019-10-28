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Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası tercüman krizi! 'Utanıyorum' deyince...

Beşiktaş'a deplasmanda 1-0'lık skorla kaybederek krizden çıkamayan Galatasaray'da maç sonrası bir kriz daha patlak verdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaraylı futbolcunun sözleri tercüman tarafından tam olarak çevrilmedi. Maç sonu açıklamasında "utanıyorum" diyen sarı-kırmızılı futbolcunun bu sözleri tercüman tarafından makaslandı. İşte o açıklamalar...

28.10.2019 10:32 - Son Güncelleme: 28.10.2019 10:34
Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası tercüman krizi! 'Utanıyorum' deyince...

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası tercüman krizi! 'Utanıyorum' deyince...

Son deplasman derbisini 4 Ocak 2015'te kazanan Galatasaray, hasreti yine bitiremedi ve Beşiktaş'a kaybetti. Cim Bom'da kötü seri 10 maça yükseldi.

Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası tercüman krizi! 'Utanıyorum' deyince...

Sarı-Kırmızılılar Beşiktaş karşısında rakip kaleye sadece 2 isabetli şut çekti.

Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası tercüman krizi! 'Utanıyorum' deyince...

Umut Nayir'in golüyle yıkılan Galatasaray, ligde 9 hafta sonunda sadece 3 galibiyet elde edebildi.

Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası tercüman krizi! 'Utanıyorum' deyince...

İşin dikkat çeken yanı, Cim Bom kritik karşılaşmalarda tam anlamıyla dökülüyor.

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