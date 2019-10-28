Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası tercüman krizi! 'Utanıyorum' deyince...

Beşiktaş'a deplasmanda 1-0'lık skorla kaybederek krizden çıkamayan Galatasaray'da maç sonrası bir kriz daha patlak verdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaraylı futbolcunun sözleri tercüman tarafından tam olarak çevrilmedi. Maç sonu açıklamasında "utanıyorum" diyen sarı-kırmızılı futbolcunun bu sözleri tercüman tarafından makaslandı. İşte o açıklamalar...

28.10.2019 10:32 - Son Güncelleme: 28.10.2019 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





