Galatasaray'ın genç ismi Emre Mor'u bu kez Merve Taşkın ifşaladı! Sahada koşmuyor, dışarıda yürüyor...

"DAHA BİR ŞEY BELLİ DEĞİL"

Twitter hesabından videoyu paylaşan Merve Taşkın, "Bu tweet gizli bir şeyi paylaşmak sayılmaz onu yapmak istesem başka türlü paylaşım yapabilirdim ama amacım o değil, olmaz da! Amacım enişte adayınızla sizi tanıştırmak. Daha bir şey belli değil ama bakalım nasip kısmet. Önce görüşmek için müsait olmam gerekiyor tabi sanırım" yazdı.