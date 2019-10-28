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Galatasaray'ın genç ismi Emre Mor'u bu kez Merve Taşkın ifşaladı! Sahada koşmuyor, dışarıda yürüyor...

Emre'yi tutabilene aşk olsun... Yaz döneminde Galatasaray'ın Celta Vigo'dan kadrosuna kattığı, transferi tartışmalara yol açan 22 yaşındaki Emre Mor yeniden ifşalandı. Galatasaray'da bekleneni veremeyen Emre Mor bu kez, daha önce Loris Karius'un da 'DM'den mesaj attığı Merve Taşkın'a mesaj attı. Fakat işin rengi daha sonra değişti... Emre Mor'un 'ifşa' sicil hayli kabarık...

28.10.2019 11:53 - Son Güncelleme: 28.10.2019 12:05
Galatasaray'ın genç ismi Emre Mor'u bu kez Merve Taşkın ifşaladı! Sahada koşmuyor, dışarıda yürüyor...

EMRE YİNE OFSAYTA DÜŞTÜ

Sürekli kadınlara attığı özel mesajlarla gündeme gelen futbolcu Emre Mor yine ifşa oldu.

Galatasaray'ın genç ismi Emre Mor'u bu kez Merve Taşkın ifşaladı! Sahada koşmuyor, dışarıda yürüyor...

MERVE TAŞKIN TARAFINDAN İFŞA EDİLDİ

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Emre Mor ifşa oldu. Genç futbolcu, ismi daha önce Loris Karius'le anılan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın tarafından ifşa edildi. Emre Mor'u videolu bir şekilde ifşalayan Merve Taşkın uzun bir yazı paylaştı.

Galatasaray'ın genç ismi Emre Mor'u bu kez Merve Taşkın ifşaladı! Sahada koşmuyor, dışarıda yürüyor...

"DAHA BİR ŞEY BELLİ DEĞİL"

Twitter hesabından videoyu paylaşan Merve Taşkın, "Bu tweet gizli bir şeyi paylaşmak sayılmaz onu yapmak istesem başka türlü paylaşım yapabilirdim ama amacım o değil, olmaz da! Amacım enişte adayınızla sizi tanıştırmak. Daha bir şey belli değil ama bakalım nasip kısmet. Önce görüşmek için müsait olmam gerekiyor tabi sanırım" yazdı.

Galatasaray'ın genç ismi Emre Mor'u bu kez Merve Taşkın ifşaladı! Sahada koşmuyor, dışarıda yürüyor...

İŞTE O PAYLAŞIM

Galatasaray'ın genç ismi Emre Mor'u bu kez Merve Taşkın ifşaladı! Sahada koşmuyor, dışarıda yürüyor...

"HESABIM ÇALINDI"

Taşkın ifşa haberlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımı kendisinin yapmadığını söyledi.

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