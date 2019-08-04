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Galatasaray'ın yıldızı Mbaye Diagne'den çok tartışılacak açıklama! " Ben çok eşli bir insanım"

Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, çok eşli bir insan olduğunu ve ileride başka kadınlarla da evlenebileceğini söyledi. Mbaye Diagne "Ben, çok eşli bir insanım ve şu anki eşim Teresa Niutta da bunu biliyor. Zaten düğünümüz, İslami gelenekler çerçevesinde gerçekleşti. Kendisi, Senegalli başka eşlerimin olacağını biliyor. Bu, çok açık bir gerçek. Buna karşın Soumboulou veya başka birinden beni beklemesini istemedim. Zira beni kısıtlamalarını arzu etmem" ifadelerini kullandı.

04.08.2019 07:52 - Son Güncelleme: 04.08.2019 07:52
Galatasaray'ın yıldızı Mbaye Diagne'den çok tartışılacak açıklama! Ben çok eşli bir insanım

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

Galatasaray'ın yıldızı Mbaye Diagne'den çok tartışılacak açıklama! Ben çok eşli bir insanım

27 yaşındaki santrfor, çok eşli bir insan olduğunu ve ileride başka kadınlarla da evlenebileceğini söyledi.

Galatasaray'ın yıldızı Mbaye Diagne'den çok tartışılacak açıklama! Ben çok eşli bir insanım

EŞİM DE BİLİYOR!
Fransız L'Observateur dergisine konuşan Diagne, "Ben, çok eşli bir insanım ve şu anki eşim Teresa Niutta da bunu biliyor.

Galatasaray'ın yıldızı Mbaye Diagne'den çok tartışılacak açıklama! Ben çok eşli bir insanım

Zaten düğünümüz, İslami gelenekler çerçevesinde gerçekleşti. Kendisi, Senegalli başka eşlerimin olacağını biliyor. Bu, çok açık bir gerçek. Buna karşın Soumboulou veya başka birinden beni beklemesini istemedim. Zira beni kısıtlamalarını arzu etmem" dedi.

Galatasaray'ın yıldızı Mbaye Diagne'den çok tartışılacak açıklama! Ben çok eşli bir insanım

Bu, çok açık bir gerçek. Buna karşın Soumboulou veya başka birinden beni beklemesini istemedim.

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