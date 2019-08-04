Galatasaray'ın yıldızı Mbaye Diagne'den çok tartışılacak açıklama! " Ben çok eşli bir insanım"

Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, çok eşli bir insan olduğunu ve ileride başka kadınlarla da evlenebileceğini söyledi. Mbaye Diagne "Ben, çok eşli bir insanım ve şu anki eşim Teresa Niutta da bunu biliyor. Zaten düğünümüz, İslami gelenekler çerçevesinde gerçekleşti. Kendisi, Senegalli başka eşlerimin olacağını biliyor. Bu, çok açık bir gerçek. Buna karşın Soumboulou veya başka birinden beni beklemesini istemedim. Zira beni kısıtlamalarını arzu etmem" ifadelerini kullandı.

04.08.2019 07:52 - Son Güncelleme: 04.08.2019 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





