Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için girişimlerini sürdürüyor
Galatasaray, kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için girişimlerini sürdürüyor. Galatasaraylı yöneticiler ve menajer Ahmet Bulut, son anda bonservis talebinde bulunan Fransız ekibi Monaco'yu ikna etmek için yoğun çaba harcıyor. İşte Galatasaray'ın Falcao transferi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
04.08.2019 07:51
- Son Güncelleme: 04.08.2019 07:51
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