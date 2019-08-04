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Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için girişimlerini sürdürüyor

Galatasaray, kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için girişimlerini sürdürüyor. Galatasaraylı yöneticiler ve menajer Ahmet Bulut, son anda bonservis talebinde bulunan Fransız ekibi Monaco'yu ikna etmek için yoğun çaba harcıyor. İşte Galatasaray'ın Falcao transferi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

04.08.2019 07:51 - Son Güncelleme: 04.08.2019 07:51
Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için girişimlerini sürdürüyor

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Radamel Falcao'nun kulübü Monaco bonservis talebinde ısrar ediyor.

Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için girişimlerini sürdürüyor

Kolombiyalı futbolcunun maaş yükünden kurtulmak istemesine rağmen sarı-kırmızılı kulübün yoğun ilgisinden yararlanmaya çalışan Monaco, bir yıl anlaşması kalan yıldız için 4 milyon euro ücret talep etti.

Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için girişimlerini sürdürüyor

Ancak Radamel Falcao'nun maliyetinin yüksek olması nedeniyle bonservis ödemeye yanaşmıyor.

Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için girişimlerini sürdürüyor

MUSLERA DEVREDE
Kolombiyalı oyuncunun iknası için Mondragon'dan sonra Fernando Muslera da bizzat devreye girdiği öğrenildi.

Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için girişimlerini sürdürüyor

Nando'nun, Kolombiyalı golcüyü aradığı ve Galatasaray'ı anlattığı, eşinin de Falcao'nun eşini arayarak İstanbul hakkında bilgi verdiği ortaya çıktı.

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