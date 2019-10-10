Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan UEFA'ya flaş açıklamalar!
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve büyük sükse yarattığı transferi Radamel Falcao, UEFA'ya önemli açıklamalarda bulundu. "Buraya gelmek benim için cazip bir meydan okumaydı. Bence burada birçok kaliteli oyuncu var ve burada iyi bir sezon geçireceğime inanıyorum.." ifadelerini kullanan taraftardan övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte Kolombiyalı golcünün açıklamalarından satır başları...
10.10.2019 22:57
- Son Güncelleme: 10.10.2019 23:04
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