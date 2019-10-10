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Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan UEFA'ya flaş açıklamalar!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve büyük sükse yarattığı transferi Radamel Falcao, UEFA'ya önemli açıklamalarda bulundu. "Buraya gelmek benim için cazip bir meydan okumaydı. Bence burada birçok kaliteli oyuncu var ve burada iyi bir sezon geçireceğime inanıyorum.." ifadelerini kullanan taraftardan övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte Kolombiyalı golcünün açıklamalarından satır başları...

10.10.2019 22:57 - Son Güncelleme: 10.10.2019 23:04
Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan UEFA'ya flaş açıklamalar!

Radamel Falcao: Bence iyi bir oyuncunun golcü olabilmesi için belli bazı yeteneklere doğuştan sahip olması ama daha sonra bunların üzerinde çalışması lazım.

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan UEFA'ya flaş açıklamalar!

Yıllar geçtikçe belli bir birikim oluşturur ve golcülük sanatında daha iyi olursunuz. Kesin olan bir şey var, çalışkan olmak ve çabalamak hayati önemdedir.

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan UEFA'ya flaş açıklamalar!

Tecrübe kazandıkça her şeyin enerji ve istek olmadığını anlıyorsunuz. Bir şekilde, bir pozisyonu öngörmeyi ve bunun için sabretmeyi öğreniyorsunuz.

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan UEFA'ya flaş açıklamalar!

O doğru anı beklemek ve nereye hücum edeceğini bilmek önemli. Zamanla belli hamlelerin nasl gelişeceğini kendiliğinden biliyorsunuz.

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan UEFA'ya flaş açıklamalar!

Bence ben bu yetenekle doğdum ve yıllar geçtikçe üzerinde çalışarak geliştirdim. Uzmanlık alanım haline geldi. Ama diğer her şey de böyle.

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