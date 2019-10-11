Sahne Şenol Güneş'in Milli Takımının! İşte A Milli Takımımızın ilk 11'i...
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mız bu akşam Kadıköy'de Arnavutluk'u konuk edecek. 15 puanla H Grubu'nda lider olan Milli Takım ev sahibi avantajını kullanıp, zirvede kalmak istiyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Arnavutluk maçına bu ilk 11 ile çıkması bekleniyor.
11.10.2019 09:59
- Son Güncelleme: 11.10.2019 10:05
2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için elemelerde başarılı şekilde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, bugün 21.45'te Kadıköy'de Arnavutluk'u ağırlıyor.
Grupta topladığı 15 puanla lider konumda bulunan ay-yıldızlılarımız, rakibini devirerek Fransa maçına güçlü şekilde çıkmak istiyor.
Grubun diğer maçında İzlanda-Fransa karşılaşmasında çıkacak olası beraberlik sonucu, bizim de galibiyetimizle gruptan çıkma adına büyük avantaj sağlayacak.
TIKLIM TIKLIM OLACAK
A Milli Takımı'mızın Arnavutluk maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Gruptaki 6 maçın 5'ini kazanan kırmızı-beyazlılar, tek yenilgisini deplasmanda İzlanda'ya karşı almıştı. Fransa'yı 2-0 yendiğimiz için ikili averajla Horozlar'ın önünde bulunuyoruz.