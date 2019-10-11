Sahne Şenol Güneş'in Milli Takımının! İşte A Milli Takımımızın ilk 11'i...

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mız bu akşam Kadıköy'de Arnavutluk'u konuk edecek. 15 puanla H Grubu'nda lider olan Milli Takım ev sahibi avantajını kullanıp, zirvede kalmak istiyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Arnavutluk maçına bu ilk 11 ile çıkması bekleniyor.

11.10.2019 09:59 - Son Güncelleme: 11.10.2019 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





