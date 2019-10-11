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Sahne Şenol Güneş'in Milli Takımının! İşte A Milli Takımımızın ilk 11'i...

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mız bu akşam Kadıköy'de Arnavutluk'u konuk edecek. 15 puanla H Grubu'nda lider olan Milli Takım ev sahibi avantajını kullanıp, zirvede kalmak istiyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Arnavutluk maçına bu ilk 11 ile çıkması bekleniyor.

11.10.2019 09:59 - Son Güncelleme: 11.10.2019 10:05
Sahne Şenol Güneş'in Milli Takımının! İşte A Milli Takımımızın ilk 11'i...

2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için elemelerde başarılı şekilde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, bugün 21.45'te Kadıköy'de Arnavutluk'u ağırlıyor.

Sahne Şenol Güneş'in Milli Takımının! İşte A Milli Takımımızın ilk 11'i...

Grupta topladığı 15 puanla lider konumda bulunan ay-yıldızlılarımız, rakibini devirerek Fransa maçına güçlü şekilde çıkmak istiyor.

Sahne Şenol Güneş'in Milli Takımının! İşte A Milli Takımımızın ilk 11'i...

Grubun diğer maçında İzlanda-Fransa karşılaşmasında çıkacak olası beraberlik sonucu, bizim de galibiyetimizle gruptan çıkma adına büyük avantaj sağlayacak.

Sahne Şenol Güneş'in Milli Takımının! İşte A Milli Takımımızın ilk 11'i...

TIKLIM TIKLIM OLACAK
A Milli Takımı'mızın Arnavutluk maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Sahne Şenol Güneş'in Milli Takımının! İşte A Milli Takımımızın ilk 11'i...

Gruptaki 6 maçın 5'ini kazanan kırmızı-beyazlılar, tek yenilgisini deplasmanda İzlanda'ya karşı almıştı. Fransa'yı 2-0 yendiğimiz için ikili averajla Horozlar'ın önünde bulunuyoruz.

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