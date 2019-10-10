Milliler kritik virajda! Peki Euro 2020 yolunda A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye...

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Arnavutluk'u ağırlayacak. Gruptaki 7.maçında çıkacak olan milliler, şu ana kadar çıktığı 6 maçta, 5 galibiyet aldı. Tek yenilgisi ise İzlanda'ya oldu. Euro 2020 yolunda kritik viraja giren miller için olası pek çok senaryo bulunuyor. Peki A Milli takım gruptan nasıl çıkar? İşte bu sorunun yanıtı.

10.10.2019 16:45 - Son Güncelleme: 10.10.2019 17:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





