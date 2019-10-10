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Milliler kritik virajda! Peki Euro 2020 yolunda A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye...

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Arnavutluk'u ağırlayacak. Gruptaki 7.maçında çıkacak olan milliler, şu ana kadar çıktığı 6 maçta, 5 galibiyet aldı. Tek yenilgisi ise İzlanda'ya oldu. Euro 2020 yolunda kritik viraja giren miller için olası pek çok senaryo bulunuyor. Peki A Milli takım gruptan nasıl çıkar? İşte bu sorunun yanıtı.

10.10.2019 16:45 - Son Güncelleme: 10.10.2019 17:11
Milliler kritik virajda! Peki Euro 2020 yolunda A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye...

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, turnuvaya katılmak için kritik viraja giriyor.

Milliler kritik virajda! Peki Euro 2020 yolunda A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye...

Ay-yıldızlılar, şu ana kadar çıktığı 6 maçta 5 galibiyet alırken tek yenilgisini İzlanda deplasmanında 2-1'lik sonuçla aldı.

Milliler kritik virajda! Peki Euro 2020 yolunda A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye...

Türkiye bu süreçte son dünya şampiyonu Fransa'yı Konya'daki tarihi maçta eze eze 2-0 mağlup ederken adından da söz ettirdi.

Milliler kritik virajda! Peki Euro 2020 yolunda A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye...

Grupta 15 puanla averajla Fransa'nın önünde lider durumda bulunan milliler, son 4 maçına (Arnavutluk, Fransa (d),İzlanda, Andorra (d) önemli bir avantajla giriyor.

Milliler kritik virajda! Peki Euro 2020 yolunda A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye...

PUAN KAYBI HESAPLARI KARIŞTIRIR

A Milli Takım için en kötü senaryo ise Arnavutluk'a puan kaybetmemiz... Bu durumda Fransa puan alması durumunda önümüze geçecek, İzlanda ise bizimle olan puan farkını kapatacak.

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