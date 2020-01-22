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Galatasaray'ın yıldızı Falcao İspanya'da gündem oldu

Sezon başında büyük uğraşlar sonucu transfer edilen Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Denizlispor maçının son dakikalarında attığı depar ile İspanya'da gündem oldu.

22.01.2020 16:10 - Son Güncelleme: 22.01.2020 16:11
Galatasaray'ın yıldızı Falcao İspanya'da gündem oldu

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao'nun performansı İspanya'da gündem oldu. Yıldız futbolcunun Denizlispor ile oynanan maçın son anlarında attığı depar ve yaptığı defans büyük övgü aldı.

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Galatasaray'ın yıldızı Falcao İspanya'da gündem oldu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak ligin başlarında istediği verimi alamadığı Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao gollerine devam ediyor.

Galatasaray'ın yıldızı Falcao İspanya'da gündem oldu

Kolombiyalı golcü son olark ligde Denizlispor ile oynanan maçın son anlarında attığı depar ve yaptığı defansif presle İspanya basınının da dikkatini çekti.

Galatasaray'ın yıldızı Falcao İspanya'da gündem oldu

Tecrübeli oyuncu için "Galatasaray için büyük fedakarlık yaptı" ifadelerini kullanan AS gazetesi, Falcao'nun uzatmalarda 70 metreden gelerek yaptığı defans vurgulandı.

Galatasaray'ın yıldızı Falcao İspanya'da gündem oldu

33 yaşındaki yıldız golcü Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 5 gole imzasını attı.

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