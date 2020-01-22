Galatasaray'ın yıldızı Falcao İspanya'da gündem oldu
Sezon başında büyük uğraşlar sonucu transfer edilen Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Denizlispor maçının son dakikalarında attığı depar ile İspanya'da gündem oldu.
22.01.2020 16:10
- Son Güncelleme: 22.01.2020 16:11
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao'nun performansı İspanya'da gündem oldu. Yıldız futbolcunun Denizlispor ile oynanan maçın son anlarında attığı depar ve yaptığı defans büyük övgü aldı.
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