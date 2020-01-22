Dünyaca ünlü model Barbara Palvin Türk sporcuyu gözüne kestirdi! Umut Süleyman Altınpa kimdir?
O dünyanın en güzel kadınların biri olan Barbara Palvin. 26 yaşındaki Macar model, pek çok defilede yer aldı, pek çok markanın yüzü oldu. Dünyanın en gözde kadınının gözü şu sıralar bir Türk sporcuda. Hatta işi ileri götüren Barbara Palvin, o Türk sporcuya Instagram üzerinden ulaştı. İşte detaylar...
22.01.2020 17:48
- Son Güncelleme: 22.01.2020 18:00
Macaristan asıllı ABD'li manken Barbara Palvin, gözüne bir Türk sporcuyu kestirdi.
UMUT SÜLEYMAN ALTINPA KİMDİR?
Umut Süleyman Altınpa 1990 da Denizli'de doğdu. 13 yaşında spor ve tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Altınpa lise dönemine kadar Antalya'da okudu. Okul hayatı boyunca tiyatro oyunlarında ve birçok spor dalında başarılı oldu.
Ardından eğitimine ve kariyerine İstanbul'da devam etmeye başlayan Umut Süleyman Altınpa 2016'da kendi isminin baş harflerinden oluşan USA TEAM'ı kurdu. 2017'de Craft oyunculuk okulunda bir yıllık eğitimini başarı ile tamamlayıp Amerika'ya gitti.
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