Dünyaca ünlü model Barbara Palvin Türk sporcuyu gözüne kestirdi! Umut Süleyman Altınpa kimdir?

UMUT SÜLEYMAN ALTINPA KİMDİR?

Umut Süleyman Altınpa 1990 da Denizli'de doğdu. 13 yaşında spor ve tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Altınpa lise dönemine kadar Antalya'da okudu. Okul hayatı boyunca tiyatro oyunlarında ve birçok spor dalında başarılı oldu.

Ardından eğitimine ve kariyerine İstanbul'da devam etmeye başlayan Umut Süleyman Altınpa 2016'da kendi isminin baş harflerinden oluşan USA TEAM'ı kurdu. 2017'de Craft oyunculuk okulunda bir yıllık eğitimini başarı ile tamamlayıp Amerika'ya gitti.